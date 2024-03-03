(مانشستر سيتي) يتجاوز غريمه اليونايتد بثلاثية ويواصل ملاحقة (ليفربول) على صدارة الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 3 - 3 (كونا)-- حقق نادي (مانشستر سيتي) فوزا مهما على غريمه (مانشستر يونايتد) بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في قمة الجولة ال27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جمعتهما اليوم الاحد على ملعب الاتحاد.
ونجح المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد في الوصول إلى شباك السيتي مبكرا بهدف مخادع وقعه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد مرور ثماني دقائق فقط على إطلاق الحكم الإنجليزي أندرو مايدلي صافرة البداية.
ومع انطلاقة الشوط الثاني استعاد السيتي زمام المبادرة حتى تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 56 عبر مهاجمه الإنجليزي فيل فودن الذي عاد مجددا في الدقيقة ال80 ليمضي الهدف الثاني له ولفريقه.
واختتم المهاجم النرويجي المتألق ايرلينغ هالاند النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ومعه ثلاث نقاط ثمينة.
وبهذا الفوز رفع السيتي رصيده في مركز الوصافة إلى 62 وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر (ليفربول) في حين تجمد رصيد (مانشستر يونايتد) عند النقطة 44 محتلا بها المركز السادس.(النهاية)
م ر ن / م م ج
MENAFN03032024000071011013ID1107928593
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.