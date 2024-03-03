الإمارات تمدد خفض إنتاجها الطوعي من النفط البالغ 163 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو 2024

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 3 - 3 (كونا) -- أعلنت دولة الإمارات اليوم الأحد تمديد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط البالغ 163 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في تحالف دول (أوبك بلس).
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن إنتاج الإمارات النفطي سيظل عند مليونين و912 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو 2024 وبعد ذلك ودعما لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق.
وأضافت أن هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه الإمارات في إبريل 2023 والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
وأشارت إلى أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنه.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد العتيقي قال في وقت سابق اليوم إن دولة الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي. (النهاية)
س خ م / م م ج
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