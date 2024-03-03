Sunday, 03 March 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات تمدد خفض إنتاجها الطوعي من النفط البالغ 163 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو 2024

3/3/2024 2:34:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 3 - 3 (كونا) -- أعلنت دولة الإمارات اليوم الأحد تمديد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط البالغ 163 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في تحالف دول (أوبك بلس).
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن إنتاج الإمارات النفطي سيظل عند مليونين و912 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو 2024 وبعد ذلك ودعما لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق.
وأضافت أن هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه الإمارات في إبريل 2023 والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
وأشارت إلى أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنه.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد العتيقي قال في وقت سابق اليوم إن دولة الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي. (النهاية)

س خ م / م م ج





MENAFN03032024000071011013ID1107928592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث