العراق يمدد الخفض الطوعي لانتاجه من النفط حتى نهاية يونيو المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 3 - 3 (كونا) -- قالت وزارة النفط العراقية اليوم الاحد إنها ستمدد الخفض الطوعي لانتاجها من النفط الخام والبالغ 220 ألف برميل يوميا حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان ان سقف انتاج النفط العراقي مع هذا الخفض سيستقر عند اربعة ملايين برميل يوميا ضمن المدة المحددة موضحة ان القرار جاء بالتنسيق مع عدد من دول (اوبك بلس) بهدف دعم استقرار سوق النفط العالمية.
واشارت الى ان هذا الخفض هو الثاني بعد خفض طوعي سابق اقرته الوزارة منذ بداية ابريل من العام الماضي والبالغ 211 الف برميل يوميا والذي سيستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
واتخذت عددا من دول (اوبك بلس) في العام الماضي قرارات بالخفض الطوعي في انتاجها من النفط بمقادير متفاوتة لدعم استقرار سوق النفط العالمي والسيطرة على الاسعار.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد العتيقي قال في وقت سابق اليوم إن دولة الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي. (النهاية)
ع ح ه / م م ج
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