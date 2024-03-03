الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (بيتيس) بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 3 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على (ريال بيتيس) بهدفين لهدف اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاء الهدف الأول بنيران صديقة عندما أودع حارس المرمى روي سيلفا الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) فيما أضاف موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 44.
وعلى الجانب الثاني سجل ويليام كارفالو الهدف الثاني في الدقيقة 62 ليحصد (أتلتيكو) النقاط الثلاث ويرفع رصيده إلى 55 نقطة مستقرا في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (بيتيس) عند 42 نقطة في المركز السادس بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها سقط (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام (فالنسيا) في حين يلعب الوصيف (جيرونا) ضد (مايوركا) ويزور (برشلونة) الثالث منافسه (أتلتيك بلباو) في وقت لاحق الليلة. (النهاية)
ه ن د / م م ج
MENAFN03032024000071011013ID1107928589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.