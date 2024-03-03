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الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (بيتيس) بهدفين لهدف

3/3/2024 2:34:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 3 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على (ريال بيتيس) بهدفين لهدف اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاء الهدف الأول بنيران صديقة عندما أودع حارس المرمى روي سيلفا الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) فيما أضاف موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 44.
وعلى الجانب الثاني سجل ويليام كارفالو الهدف الثاني في الدقيقة 62 ليحصد (أتلتيكو) النقاط الثلاث ويرفع رصيده إلى 55 نقطة مستقرا في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (بيتيس) عند 42 نقطة في المركز السادس بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها سقط (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام (فالنسيا) في حين يلعب الوصيف (جيرونا) ضد (مايوركا) ويزور (برشلونة) الثالث منافسه (أتلتيك بلباو) في وقت لاحق الليلة. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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