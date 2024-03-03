نادي الكويت يتأهل لنهائي البطولة الخليجية لكرة اليد بقطر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 3 – 3 (كونا) -- تأهل نادي الكويت الكويتي اليوم الاحد إلى نهائي بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها ال 40 التي يستضيفها النادي العربي القطري بعد تغلبه على العربي القطري بنتيجة (39 -36).
وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الكويت بنتيجة ( 20 - 17 ) وفي الشوط الثاني نجح العربي بالرجوع للمباراة والتعادل لينتهي الشوط الثاني بنتيجة (33 - 33) لتذهب المباراة لشوطين إضافيين.
وفي الشوطين الإضافيين استطاع الكويت حسم المباراة لصالحه بنتيجة (39 – 36) ليتأهل للنهائي لمواجهة الريان القطري الذي تمكن من تحقيق التأهل على حساب الدير البحريني بنتيجة (30 -27).
وخسر برقان الكويتي في وقت سابق من اليوم الاحد من الشباب البحريني بنتيجة (28 -29) ليقابل غدا الاثنين عمان العماني الذي خسر بدوره امام مليحة الاماراتي (27 -29).
ويقام نهائي البطولة التي يستضيفها النادي العربي القطري بين الكويت الكويتي والريان القطري يوم الثلاثاء المقبل. (النهاية)
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