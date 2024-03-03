Sunday, 03 March 2024 11:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نادي الكويت يتأهل لنهائي البطولة الخليجية لكرة اليد بقطر

3/3/2024 2:34:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 3 – 3 (كونا) -- تأهل نادي الكويت الكويتي اليوم الاحد إلى نهائي بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها ال 40 التي يستضيفها النادي العربي القطري بعد تغلبه على العربي القطري بنتيجة (39 -36).
وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الكويت بنتيجة ( 20 - 17 ) وفي الشوط الثاني نجح العربي بالرجوع للمباراة والتعادل لينتهي الشوط الثاني بنتيجة (33 - 33) لتذهب المباراة لشوطين إضافيين.
وفي الشوطين الإضافيين استطاع الكويت حسم المباراة لصالحه بنتيجة (39 – 36) ليتأهل للنهائي لمواجهة الريان القطري الذي تمكن من تحقيق التأهل على حساب الدير البحريني بنتيجة (30 -27).
وخسر برقان الكويتي في وقت سابق من اليوم الاحد من الشباب البحريني بنتيجة (28 -29) ليقابل غدا الاثنين عمان العماني الذي خسر بدوره امام مليحة الاماراتي (27 -29).
ويقام نهائي البطولة التي يستضيفها النادي العربي القطري بين الكويت الكويتي والريان القطري يوم الثلاثاء المقبل. (النهاية)

س س س / م ع ح ع




MENAFN03032024000071011013ID1107928588

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث