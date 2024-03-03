Sunday, 03 March 2024 11:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دوري زين الممتاز للقدم.. الكويت يفوز على العربي (2-1) وكاظمة يتعادل مع الفحيحيل (1-1)

3/3/2024 2:34:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 3 (كونا) -- فاز فريق نادي الكويت لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره العربي بنتيجة (2 - 1) في ختام مواجهات الجولة الـ17 من الدوري المحلي الممتاز (دوري زين) ليحسم قمة الجولة ويعتلي صدارة ترتيب البطولة بـ40 نقطة مقابل 39 للخاسر الذي تراجع إلى المركز الثاني.
أحرز للكويت في المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي فيصل زايد في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء ومحمد مرهون في الدقيقة الـ57 وسجل للعربي علي خلف في الدقيقة الـ105.
وفي مواجهة ثانية تعادل كاظمة مع ضيفه الفحيحيل بهدف لكل منهما ليرتفع رصيدهما إلى 20 نقطة يشغلان بها المركزين السادس والسابع على التوالي إثر تقدم الأول بفارق الأهداف.
سجل هدف الفحيحيل في المباراة التي أقيمت على استاد الصداقة والسلام ايدو روبين في الدقيقة الـ30 فيما تعادل لكاظمة شريدة الشريدة في الدقيقة الـ34.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فرق خيطان والنصر والقادسية والكويت على الشباب والجهراء والسالمية والعربي فيما تعادل كاظمة مع الفحيحيل. (النهاية)

س ع د / م ص ع



MENAFN03032024000071011013ID1107928587

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث