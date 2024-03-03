دوري زين الممتاز للقدم.. الكويت يفوز على العربي (2-1) وكاظمة يتعادل مع الفحيحيل (1-1)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 3 (كونا) -- فاز فريق نادي الكويت لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره العربي بنتيجة (2 - 1) في ختام مواجهات الجولة الـ17 من الدوري المحلي الممتاز (دوري زين) ليحسم قمة الجولة ويعتلي صدارة ترتيب البطولة بـ40 نقطة مقابل 39 للخاسر الذي تراجع إلى المركز الثاني.
أحرز للكويت في المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي فيصل زايد في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء ومحمد مرهون في الدقيقة الـ57 وسجل للعربي علي خلف في الدقيقة الـ105.
وفي مواجهة ثانية تعادل كاظمة مع ضيفه الفحيحيل بهدف لكل منهما ليرتفع رصيدهما إلى 20 نقطة يشغلان بها المركزين السادس والسابع على التوالي إثر تقدم الأول بفارق الأهداف.
سجل هدف الفحيحيل في المباراة التي أقيمت على استاد الصداقة والسلام ايدو روبين في الدقيقة الـ30 فيما تعادل لكاظمة شريدة الشريدة في الدقيقة الـ34.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فرق خيطان والنصر والقادسية والكويت على الشباب والجهراء والسالمية والعربي فيما تعادل كاظمة مع الفحيحيل. (النهاية)
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