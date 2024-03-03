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لجنة السوق الخليجية المشتركة تبحث في اجتماعها ال39 مفهوم المواطنة الاقتصادية في العاصمة القطرية الدوحة

3/3/2024 2:34:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 3 -3 (كونا) -- بحث الاجتماع ال 39 للجنة السوق الخليجية المشتركة في العاصمة القطرية الدوحة ورقة عمل حول مفهوم المواطنة الاقتصادية ومتابعة قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي واستراتيجيات التحول الرقمي ولوائح الحوكمة.
وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) أنه شارك في الاجتماع كل من الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تناول الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.
ونقلت الوكالة تأكيد الأعضاء خلال الاجتماع على أهمية ترجمة هذه الجهود ومواصلة العمل والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بما يلبي مصالح وطموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت الى أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من متابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة والتباحث بشأن أفضل السبل لمعالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلباتها وآليات دعمها.
وتم إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة في الدوحة عام 2008 لتحقيق مبدأ أصيل من مبادئ تحقيق الوحدة الاقتصادية وهو معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة المواطنين دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية. (النهاية)

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