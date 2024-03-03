لجنة السوق الخليجية المشتركة تبحث في اجتماعها ال39 مفهوم المواطنة الاقتصادية في العاصمة القطرية الدوحة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 3 -3 (كونا) -- بحث الاجتماع ال 39 للجنة السوق الخليجية المشتركة في العاصمة القطرية الدوحة ورقة عمل حول مفهوم المواطنة الاقتصادية ومتابعة قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي واستراتيجيات التحول الرقمي ولوائح الحوكمة.
وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) أنه شارك في الاجتماع كل من الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تناول الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.
ونقلت الوكالة تأكيد الأعضاء خلال الاجتماع على أهمية ترجمة هذه الجهود ومواصلة العمل والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بما يلبي مصالح وطموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت الى أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من متابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة والتباحث بشأن أفضل السبل لمعالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلباتها وآليات دعمها.
وتم إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة في الدوحة عام 2008 لتحقيق مبدأ أصيل من مبادئ تحقيق الوحدة الاقتصادية وهو معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة المواطنين دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية. (النهاية)
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