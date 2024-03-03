جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي إضافي في معارك جنوبي قطاع غزة، وهو الرابع الذي يعلن عنه خلال الـساعات الـ 24 الماضية.

وأكد الجيش، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، مقتل الرقيب (احتياط) دينيس ياكيموف، وهو مقاتل في الكتيبة 17، لواء "الإصلاح" في معركة جنوب قطاع غزة.

في حين أكد الجيش الإسرائيلي أمس السبت، مقتل 3 جنود في المعارك الجارية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 586 عسكريا.

--(بترا)

رصد / ف ق/أز/ هـ ح

03/03/2024 21:16:31