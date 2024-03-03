متحدث صيني: الحزام والطريق توفر فرصا هائلة لتحقيق التنمية المشتركة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بكين 3 آذار(بترا)-وفاء زيناتية- قال المتحدث باسم الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، ليو جيه يي، إن التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، باعتبارها منصة عملية مهمة لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، توفر فرصا هائلة للدول الشريكة لتحقيق التنمية المشتركة وتحسين رفاهية الشعوب.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الوطني ألـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، اليوم الأحد، للحديث عن دورته السنوية الثانية التي ستنطلق غدا الاثنين في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين.
وأضاف ليو جيه يي، أنه وعلى مدى السنوات العشر الماضية من عمر مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جي بينغ في العام 2013، وقعت الحكومة الصينية أكثر من 240 وثيقة مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية.
وزاد، أن اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني تواصلت مع أكثر من 200 مؤسسة في 50 دولة وأقامت علاقات جديدة مع 41 مركز بحث أجنبي و12 منظمة مدنية؛ ما أدى إلى بناء توافق في الآراء لتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.
وتابع أن اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أجرت أيضا بحثا متعمقا، وطرحت آراء ومقترحات بشأن التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون والتنمية المستدامة، فضلا عن التضامن والتعاون بين الصين والدول النامية الأخرى.
وبيّن أن دورة هذا العام ستستمر لمدة 6 أيام، حيث ستنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى الـ 10 من شهر آذار الجاري.
وأشار ليو جي يي، إلى أن المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في عام 2024 سيواصل التركيز على أهداف ومهام التحديث الصيني النمط، وتقديم المشورة والتوصيات وفقا للقرارات والخطط الرئيسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والاحتياجات الاستراتيجية الرئيسية للبلاد والقضايا العملية في التنمية.
وبحسب وسائل إعلام صينية رسمية، سيحضر أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، الدورة الثانية للمجلس الوطني ألـ 14 لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية في الصين)، التي ستنطلق أيضا بعد غد الثلاثاء في قاعة الشعب الكبرى ببكين، كمشاركين لا يحق لهم التصويت، للاستماع ومناقشة وثائق من بينها تقرير عمل الحكومة، وفقاً للأجندة المقترحة.
ويُشير مصطلح الدورتين السنويتين في الصين إلى التجمّع السنوي للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ويتم خلاله عرض ما أنجزته الحكومة الصينية خلال عام مضى، وتقديم رؤيتها وجدول أعمالها خلال عام قادم، ومن المعلوم أن مدة عمل المجلسين تبلغ خمس سنوات، وتعقد كل سنة دورة كاملة لكل منهما، وعادة ما تبدأ الدورة السنوية للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في 4 من شهر آذار سنويا، وتليها في اليوم التالي، الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 5 آذار.
--(بترا)
وز/أز/ ع ط
03/03/2024 21:04:15
MENAFN03032024000117011021ID1107928583
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