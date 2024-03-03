متحدث صيني: الحزام والطريق توفر فرصا هائلة لتحقيق التنمية المشتركة

MENAFN - Jordan News Agency)

بكين 3 آذار(بترا)-وفاء زيناتية- قال المتحدث باسم الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، ليو جيه يي، إن التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، باعتبارها منصة عملية مهمة لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، توفر فرصا هائلة للدول الشريكة لتحقيق التنمية المشتركة وتحسين رفاهية الشعوب.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الوطني ألـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، اليوم الأحد، للحديث عن دورته السنوية الثانية التي ستنطلق غدا الاثنين في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين.

وأضاف ليو جيه يي، أنه وعلى مدى السنوات العشر الماضية من عمر مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جي بينغ في العام 2013، وقعت الحكومة الصينية أكثر من 240 وثيقة مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية.

وزاد، أن اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني تواصلت مع أكثر من 200 مؤسسة في 50 دولة وأقامت علاقات جديدة مع 41 مركز بحث أجنبي و12 منظمة مدنية؛ ما أدى إلى بناء توافق في الآراء لتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وتابع أن اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أجرت أيضا بحثا متعمقا، وطرحت آراء ومقترحات بشأن التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون والتنمية المستدامة، فضلا عن التضامن والتعاون بين الصين والدول النامية الأخرى.

وبيّن أن دورة هذا العام ستستمر لمدة 6 أيام، حيث ستنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى الـ 10 من شهر آذار الجاري.

وأشار ليو جي يي، إلى أن المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في عام 2024 سيواصل التركيز على أهداف ومهام التحديث الصيني النمط، وتقديم المشورة والتوصيات وفقا للقرارات والخطط الرئيسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والاحتياجات الاستراتيجية الرئيسية للبلاد والقضايا العملية في التنمية.

وبحسب وسائل إعلام صينية رسمية، سيحضر أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، الدورة الثانية للمجلس الوطني ألـ 14 لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية في الصين)، التي ستنطلق أيضا بعد غد الثلاثاء في قاعة الشعب الكبرى ببكين، كمشاركين لا يحق لهم التصويت، للاستماع ومناقشة وثائق من بينها تقرير عمل الحكومة، وفقاً للأجندة المقترحة.

ويُشير مصطلح الدورتين السنويتين في الصين إلى التجمّع السنوي للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ويتم خلاله عرض ما أنجزته الحكومة الصينية خلال عام مضى، وتقديم رؤيتها وجدول أعمالها خلال عام قادم، ومن المعلوم أن مدة عمل المجلسين تبلغ خمس سنوات، وتعقد كل سنة دورة كاملة لكل منهما، وعادة ما تبدأ الدورة السنوية للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في 4 من شهر آذار سنويا، وتليها في اليوم التالي، الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 5 آذار.

--(بترا)

وز/أز/ ع ط

03/03/2024 21:04:15