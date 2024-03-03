الرمثا: مراكز شبابية تنفذ أنشطة توعوية وتدريبية

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 3 شباط (بترا)- نظمت المراكز الشبابية في لواء الرمثا، اليوم الأحد، أنشطة توعوية وتدريبية متعددة، للشباب في اللواء.

وعقد مركز شباب الرمثا ورشة عن قانون الأحزاب بحضور 30 مشاركا من الفئة العمرية 12-14 عاما.

وقالت المحامية هبة الشبول إن قانون الأحزاب هو الإطار الذي ينظم تأسيس وتشكيل الأحزاب السياسية في الدولة الأردنية حيث يعمل هذا القانون على تحديد الشروط والمعايير اللازمة لتشكيل الأحزاب بما في ذلك الحصول على ترخيص رسمي وتحديد الآليات اللازمة لإدارة شؤونها، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم عمل الأحزاب وضمان احترام القوانين والقيم الديمقراطية بما في ذلك تمويل الحملات الانتخابية وتنظيم الانتخابات الداخلية للحزب.

ونظم مركز شابات الرمثا ورشة حول" إعادة التدوير" بمشاركة 15 شابة ضمن الفئة العمرية 15_17 عاما.

وتحدثت المدربة ملاك عبدالعزيز عن إعادة التدوير و الاستفادة من المواد غير الصالحة في عمليات الإنتاج والتصنيع من جديد .

-- (بترا)

ب. و/أز/ ع ط

03/03/2024 21:00:24