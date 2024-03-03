الرمثا: مراكز شبابية تنفذ أنشطة توعوية وتدريبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 3 شباط (بترا)- نظمت المراكز الشبابية في لواء الرمثا، اليوم الأحد، أنشطة توعوية وتدريبية متعددة، للشباب في اللواء.
وعقد مركز شباب الرمثا ورشة عن قانون الأحزاب بحضور 30 مشاركا من الفئة العمرية 12-14 عاما.
وقالت المحامية هبة الشبول إن قانون الأحزاب هو الإطار الذي ينظم تأسيس وتشكيل الأحزاب السياسية في الدولة الأردنية حيث يعمل هذا القانون على تحديد الشروط والمعايير اللازمة لتشكيل الأحزاب بما في ذلك الحصول على ترخيص رسمي وتحديد الآليات اللازمة لإدارة شؤونها، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم عمل الأحزاب وضمان احترام القوانين والقيم الديمقراطية بما في ذلك تمويل الحملات الانتخابية وتنظيم الانتخابات الداخلية للحزب.
ونظم مركز شابات الرمثا ورشة حول" إعادة التدوير" بمشاركة 15 شابة ضمن الفئة العمرية 15_17 عاما.
وتحدثت المدربة ملاك عبدالعزيز عن إعادة التدوير و الاستفادة من المواد غير الصالحة في عمليات الإنتاج والتصنيع من جديد .
-- (بترا)
ب. و/أز/ ع ط
03/03/2024 21:00:24
MENAFN03032024000117011021ID1107928582
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