اتفاقيات تعاون بين جدارا وجامعات إندونيسية وباكستانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 3 آذار (بترا) وقعت جامعة جدارا على هامش المشاركة في مؤتمر "كيو أس" للتعليم العالي في الشرق الأوسط 2024 في دولة الإمارات العربية اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي مع جامعة نيجيري بادانج الأندونيسية، حيث وقعها نيابة عن جامعة جدارا نائبة الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي، وعن جامعة نيجيري بادانج الدكتور راهاديان زينول.
كما جرى توقيع اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي مماثلة مع جامعتي سوبيرير ولاهور في جمهورية الباكستان، وقعتها الدكتورة البشيتي، وعن جامعة سوبيرير رئيسها الدكتور سومايره رحمان، وعن جامعة لاهور ممثل الجامعة في المؤتمر فيزان حيدر.
وأشارت البشيتي إلى أن الاتفاقيات ستتيح للباحثين في جامعة جدارا فرصة الدخول في مشاريع بحثية وتبادل الزيارات على مستوى الأساتذة والطلبة، إضافة إلى اكتساب الخبرات المعرفية وتبادلها في شتى التخصصات والبرامج التعليمية.
--(بترا)
ع ع/أز/ ع ط
03/03/2024 20:52:07
MENAFN03032024000117011021ID1107928581
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