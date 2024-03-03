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اتفاقيات تعاون بين جدارا وجامعات إندونيسية وباكستانية

3/3/2024 2:34:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 3 آذار (بترا) وقعت جامعة جدارا على هامش المشاركة في مؤتمر "كيو أس" للتعليم العالي في الشرق الأوسط 2024 في دولة الإمارات العربية اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي مع جامعة نيجيري بادانج الأندونيسية، حيث وقعها نيابة عن جامعة جدارا نائبة الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي، وعن جامعة نيجيري بادانج الدكتور راهاديان زينول.
كما جرى توقيع اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي مماثلة مع جامعتي سوبيرير ولاهور في جمهورية الباكستان، وقعتها الدكتورة البشيتي، وعن جامعة سوبيرير رئيسها الدكتور سومايره رحمان، وعن جامعة لاهور ممثل الجامعة في المؤتمر فيزان حيدر.
وأشارت البشيتي إلى أن الاتفاقيات ستتيح للباحثين في جامعة جدارا فرصة الدخول في مشاريع بحثية وتبادل الزيارات على مستوى الأساتذة والطلبة، إضافة إلى اكتساب الخبرات المعرفية وتبادلها في شتى التخصصات والبرامج التعليمية.
--(بترا)
ع ع/أز/ ع ط
03/03/2024 20:52:07

MENAFN03032024000117011021ID1107928581

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