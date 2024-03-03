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اتحاد الكتاب يحتفي بإصدار كتابه السنوي

3/3/2024 2:34:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا) - احتفى اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، مساء اليوم الأحد، في مقره بعمان بإصدار "الكتاب السنوي للاتحاد" الذي تضمن نشاطه لعام 2023.

وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار خلال رعايتها حفل إصدار الكتاب،" إننا في الوزارة نعمل من أجل الصالح العام"، منوهة بجهود"الاتحاد" وسعيه للبقاء على خارطة المشهد الثقافي الأردني.

وأضافت النجار" إننا جميعاً نعمل من أجل مصلحة الوطن و صموده وتجدده"، منوهة بدور الكتاب والمبدعين في المساهمة بكتابة فصل جديد من فصول الوطن لافتة إلى أن إصدار الكتاب يأتي في سياق احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وتحدث رئيس الاتحاد الشاعر، عليان العدوان، عن أهمية الكتاب السنوي، مستعرضا أبرز ما جاء فيه، ومثمناً جهود فريق الإعداد الذي قام على العمل لإصدار الكتاب.

وفي كلمة نيابة عن فريق إعداد الكتاب، قال الشاعر الدكتور عبد الباسط الكيالي" إن هذا الإصدار هو الثاني للاتحاد بعد كتاب "طوفان الأقصى"، مبيناً أن الكتاب السنوي للاتحاد هو وسيلة مرجعية وتوثيقية لإنجازات الاتحاد عام 2023.

وأوضح أنه جرى رصد وتوثيق إنجازات أعضاء الاتحاد، وحفظ حقوق جميع المشاركين في فعالياته ونشاطاته، من خلال إصدار الكتاب.

وبدورها ثمنت الداعم الرئيس وعضو الاتحاد، الكاتبة سارة السهيل جهود وزارة الثقافة بدعم الهيئات الثقافية ونشاطاتها وبرامجها بما يثري المشهد الثقافي ويسهم برفع الوعي والمعرفة في المملكة.

وقرأ الشاعر الدكتور هاشم مناع قصيدة وطنية من الشعر بعنوان "عرج على الأردن" .

وفي ختام الاحتفائية استلمت وزيرة الثقافة النجار درعاً تكريميا من رئيس الاتحاد، كما سلمت النجار بمصاحبة العدوان، الدروع التذكارية لعدد من ممثلي المواقع الإلكترونية وفريق إعداد الكتاب والداعمين لهذا الإصدار.

--(بترا)


ع ع/ م ت/أز/ ع ط


03/03/2024 20:50:07

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