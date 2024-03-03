اتحاد الكتاب يحتفي بإصدار كتابه السنوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا) - احتفى اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، مساء اليوم الأحد، في مقره بعمان بإصدار "الكتاب السنوي للاتحاد" الذي تضمن نشاطه لعام 2023.
وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار خلال رعايتها حفل إصدار الكتاب،" إننا في الوزارة نعمل من أجل الصالح العام"، منوهة بجهود"الاتحاد" وسعيه للبقاء على خارطة المشهد الثقافي الأردني.
وأضافت النجار" إننا جميعاً نعمل من أجل مصلحة الوطن و صموده وتجدده"، منوهة بدور الكتاب والمبدعين في المساهمة بكتابة فصل جديد من فصول الوطن لافتة إلى أن إصدار الكتاب يأتي في سياق احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وتحدث رئيس الاتحاد الشاعر، عليان العدوان، عن أهمية الكتاب السنوي، مستعرضا أبرز ما جاء فيه، ومثمناً جهود فريق الإعداد الذي قام على العمل لإصدار الكتاب.
وفي كلمة نيابة عن فريق إعداد الكتاب، قال الشاعر الدكتور عبد الباسط الكيالي" إن هذا الإصدار هو الثاني للاتحاد بعد كتاب "طوفان الأقصى"، مبيناً أن الكتاب السنوي للاتحاد هو وسيلة مرجعية وتوثيقية لإنجازات الاتحاد عام 2023.
وأوضح أنه جرى رصد وتوثيق إنجازات أعضاء الاتحاد، وحفظ حقوق جميع المشاركين في فعالياته ونشاطاته، من خلال إصدار الكتاب.
وبدورها ثمنت الداعم الرئيس وعضو الاتحاد، الكاتبة سارة السهيل جهود وزارة الثقافة بدعم الهيئات الثقافية ونشاطاتها وبرامجها بما يثري المشهد الثقافي ويسهم برفع الوعي والمعرفة في المملكة.
وقرأ الشاعر الدكتور هاشم مناع قصيدة وطنية من الشعر بعنوان "عرج على الأردن" .
وفي ختام الاحتفائية استلمت وزيرة الثقافة النجار درعاً تكريميا من رئيس الاتحاد، كما سلمت النجار بمصاحبة العدوان، الدروع التذكارية لعدد من ممثلي المواقع الإلكترونية وفريق إعداد الكتاب والداعمين لهذا الإصدار.
--(بترا)
ع ع/ م ت/أز/ ع ط
03/03/2024 20:50:07
MENAFN03032024000117011021ID1107928580
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