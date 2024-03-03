جامعة الزرقاء تحصل على العضوية الكاملة بالمؤسسة الأوروبية للتنمية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 3 آذار(بترا)-أعلنت الجمعية العمومية للمؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية "EFMD"،قبول كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء بعضوية كاملة بعد أن أجرت اللجان مراجعة شاملة للملف المقدم.

وتعد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء أول كلية على مستوى الجامعات الخاصة في الأردن، وثاني كلية اقتصاد على مستوى الجامعات الأردنية تحصل على هذه العضوية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي ان الجامعة سخرت أمكاناتها لتكون جميع كلياتها من الكليات الرائدة على المستوى المحلي والعربي بما تضمه من كفاءات وتطورات، وقاعات دراسية متطورة، واستقطابها لأعضاء هيئة تدريس من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية من مختلف دول العالم، مثمناً الجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ودعمه اللامحدود للمسيرة التعليمية.

من جانبه بين عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور طارق المبيضين أن انضمام الكلية الى المؤسسة العالمية "EFMD" تعد خطوة بالاتجاه الصحيح للحصول على اعتماد EQUIS وتحقيق رؤية الكلية ورسالتها في الحصول على الاعتماد الثلاثي الدولي من الهيئات الثلاث المرموقة عالمياً في إدارة الأعمال الدولية والتعليم الإداري.

يشار إلى ان EFMD هي منظمة عالمية تأسست عام 1972 وتعتمد على العضوية وتكرس جهودها لتطوير الإدارة، وهي معترف بها عالميًا كهيئة اعتماد لكليات إدارة الأعمال وبرامج كليات إدارة الأعمال والجامعات والشركات على حد سواء وتلعب دورًا مركزيًا في تشكيل النهج العالمي لتعليم الإدارة والبحث والتواصل والنقاش حول الابتكار وأفضل الممارسات.

--(بترا)

ع ض/أز / ع ط

03/03/2024 20:48:13