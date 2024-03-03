جامعة الزرقاء تحصل على العضوية الكاملة بالمؤسسة الأوروبية للتنمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 3 آذار(بترا)-أعلنت الجمعية العمومية للمؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية "EFMD"،قبول كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء بعضوية كاملة بعد أن أجرت اللجان مراجعة شاملة للملف المقدم.
وتعد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء أول كلية على مستوى الجامعات الخاصة في الأردن، وثاني كلية اقتصاد على مستوى الجامعات الأردنية تحصل على هذه العضوية.
وقال رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي ان الجامعة سخرت أمكاناتها لتكون جميع كلياتها من الكليات الرائدة على المستوى المحلي والعربي بما تضمه من كفاءات وتطورات، وقاعات دراسية متطورة، واستقطابها لأعضاء هيئة تدريس من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية من مختلف دول العالم، مثمناً الجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ودعمه اللامحدود للمسيرة التعليمية.
من جانبه بين عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور طارق المبيضين أن انضمام الكلية الى المؤسسة العالمية "EFMD" تعد خطوة بالاتجاه الصحيح للحصول على اعتماد EQUIS وتحقيق رؤية الكلية ورسالتها في الحصول على الاعتماد الثلاثي الدولي من الهيئات الثلاث المرموقة عالمياً في إدارة الأعمال الدولية والتعليم الإداري.
يشار إلى ان EFMD هي منظمة عالمية تأسست عام 1972 وتعتمد على العضوية وتكرس جهودها لتطوير الإدارة، وهي معترف بها عالميًا كهيئة اعتماد لكليات إدارة الأعمال وبرامج كليات إدارة الأعمال والجامعات والشركات على حد سواء وتلعب دورًا مركزيًا في تشكيل النهج العالمي لتعليم الإدارة والبحث والتواصل والنقاش حول الابتكار وأفضل الممارسات.
--(بترا)
ع ض/أز / ع ط
03/03/2024 20:48:13
MENAFN03032024000117011021ID1107928579
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