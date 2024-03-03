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مذكرة تفاهم بين جامعة الزيتونة والمحكمة الدستورية

3/3/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مادبا 3 آذار (بترا) وقعت جامعة الزيتونة اليوم الأحد مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون مع المحكمة الدستورية لنشر المعرفة حول مجال العدالة الدستورية وتبادل الخبرات العملية والعلمية في هذا المجال.
وقال رئيس جامعة الزيتونة الدكتور محمد المجالي إن التعاون مع المحكمة الدستورية يشكل فرصة لتحقيق التفاعل الذي يحقق الفائدة الاكاديمية لطلبة الجامعة في مجال القضاء الدستوري مؤكدًا حرص الجامعة على تفعيل التعاون وإنجاحه.
من جانبه أكد رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين حاجة الشباب للمعرفة في ممارسة المواطنة التي تحتاج الى إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم من اجل العيش في مجتمع عادل وحر، مشيرًا إلى أن الثقافة الدستورية توفر مادة مهمة ومفيدة للشباب من خلال فهم مكانة الدستور باعتباره سنام التشريعات وارفعها مكانة و مرتبة.
وبين المحادين اهتمام المحكمة بان يدرك الشباب أهمية وجود رقابة دستورية مستقلة على التشريعات كضمانة لحماية الحقوق الأساسية للمواطن باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وان أحكامه ومبادئه تعبر عن وجدان الأمة وثوابتها.
--(بترا)
ج ب/أز/ ع ط
03/03/2024 20:44:53

MENAFN03032024000117011021ID1107928578

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