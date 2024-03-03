مذكرة تفاهم بين جامعة الزيتونة والمحكمة الدستورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 3 آذار (بترا) وقعت جامعة الزيتونة اليوم الأحد مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون مع المحكمة الدستورية لنشر المعرفة حول مجال العدالة الدستورية وتبادل الخبرات العملية والعلمية في هذا المجال.
وقال رئيس جامعة الزيتونة الدكتور محمد المجالي إن التعاون مع المحكمة الدستورية يشكل فرصة لتحقيق التفاعل الذي يحقق الفائدة الاكاديمية لطلبة الجامعة في مجال القضاء الدستوري مؤكدًا حرص الجامعة على تفعيل التعاون وإنجاحه.
من جانبه أكد رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين حاجة الشباب للمعرفة في ممارسة المواطنة التي تحتاج الى إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم من اجل العيش في مجتمع عادل وحر، مشيرًا إلى أن الثقافة الدستورية توفر مادة مهمة ومفيدة للشباب من خلال فهم مكانة الدستور باعتباره سنام التشريعات وارفعها مكانة و مرتبة.
وبين المحادين اهتمام المحكمة بان يدرك الشباب أهمية وجود رقابة دستورية مستقلة على التشريعات كضمانة لحماية الحقوق الأساسية للمواطن باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وان أحكامه ومبادئه تعبر عن وجدان الأمة وثوابتها.
--(بترا)
ج ب/أز/ ع ط
03/03/2024 20:44:53
MENAFN03032024000117011021ID1107928578
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