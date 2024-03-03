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الجامعة العربية: حرمان الفلسطينيين من المساعدات قرار بالإعدام

3/3/2024 2:34:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 3 آذار (بترا)- أكدت الجامعة العربية أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات قرار بالإعدام وعقاباً جماعياً.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام أحمد أبو الغيط اليوم الأحد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة سيجريد كاج بمقر الجامعة العربية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، أن اللقاء ركز على التدهور الكامل الذي شهده الوضع الإنساني في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، والخطط المقترحة لإرسال المساعدات، مشيرا إلى أن المسؤولة الأُممية استعرضت مع أبو الغيط عدداً من الأفكار المتعلقة بتوجيه المساعدات، والصعوبات المرتبطة بكل خيار بسبب التعنت الإسرائيلي.
وتوافق الجانبان على أن عودة السلطة الفلسطينية للقطاع تُمثل ضرورة مُلحة من أجل إعادة الأعمار.
وجدد ابو الغيط أن الأولوية في هذه المرحلة تنصب على تحقيق وقفٍ فوري لإطلاق النار، ووقف نزيف الدم، والحيلولة دون وقوع مجاعة للفلسطينيين في غزة.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
03/03/2024 20:43:31

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