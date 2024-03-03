الجامعة العربية: حرمان الفلسطينيين من المساعدات قرار بالإعدام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 3 آذار (بترا)- أكدت الجامعة العربية أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات قرار بالإعدام وعقاباً جماعياً.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام أحمد أبو الغيط اليوم الأحد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة سيجريد كاج بمقر الجامعة العربية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، أن اللقاء ركز على التدهور الكامل الذي شهده الوضع الإنساني في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، والخطط المقترحة لإرسال المساعدات، مشيرا إلى أن المسؤولة الأُممية استعرضت مع أبو الغيط عدداً من الأفكار المتعلقة بتوجيه المساعدات، والصعوبات المرتبطة بكل خيار بسبب التعنت الإسرائيلي.
وتوافق الجانبان على أن عودة السلطة الفلسطينية للقطاع تُمثل ضرورة مُلحة من أجل إعادة الأعمار.
وجدد ابو الغيط أن الأولوية في هذه المرحلة تنصب على تحقيق وقفٍ فوري لإطلاق النار، ووقف نزيف الدم، والحيلولة دون وقوع مجاعة للفلسطينيين في غزة.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
03/03/2024 20:43:31
MENAFN03032024000117011021ID1107928577
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