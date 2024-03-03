الإمارات تعلن تمديد خفض إنتاجها النفطي 3 أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبوظبي 3 آذار (بترا) - أعلنت الإمارات العربية المتحدة تمديد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط البالغ 163 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر حزيران المقبل، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".
وأعلنت كل من السعودية والكويت والعراق وسلطنة عمان والجزائر وروسيا في بيانات منفصلة اليوم الأحد عن تمديد خفض كل منها الطوعي للنفط لنفس الفترة ووفق حصة كل دولة من هذه الدول الأعضاء في تحالف أوبك+.
وكان تحالف أوبك+ قد أعلن عزمه تحقيق خفض طوعي مشترك يقدر بحوالي مليوني برميل نفط يوميا من إنتاجه النفطي خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي لضمان عدم هبوط الأسعار وتحقيق استقرارها.
--(بترا)
ف ش/أز/ ع ط
03/03/2024 20:36:43
MENAFN03032024000117011021ID1107928576
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