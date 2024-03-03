الإمارات تعلن تمديد خفض إنتاجها النفطي 3 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

أبوظبي 3 آذار (بترا) - أعلنت الإمارات العربية المتحدة تمديد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط البالغ 163 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر حزيران المقبل، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".

وأعلنت كل من السعودية والكويت والعراق وسلطنة عمان والجزائر وروسيا في بيانات منفصلة اليوم الأحد عن تمديد خفض كل منها الطوعي للنفط لنفس الفترة ووفق حصة كل دولة من هذه الدول الأعضاء في تحالف أوبك+.

وكان تحالف أوبك+ قد أعلن عزمه تحقيق خفض طوعي مشترك يقدر بحوالي مليوني برميل نفط يوميا من إنتاجه النفطي خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي لضمان عدم هبوط الأسعار وتحقيق استقرارها.

--(بترا)

ف ش/أز/ ع ط

03/03/2024 20:36:43