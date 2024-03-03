الجامعة العربية تدعو لتأمين المتطلبات الإنسانية المتعلقة بالمياه لقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 3 آذار (بترا)- دعت جامعة الدول العربية كافة الفاعلين الدوليين والمؤسسات الدولية إلى ضرورة التحرك العاجل لحشد الدعم اللازم لتأمين المتطلبات الإنسانية والخدمات الأساسية المتعلقة بالمياه للمواطنين في قطاع غزة .
جاء ذلك خلال إحياء جامعة الدول العربية اليوم العربي للمياه لعام 2024 الموافق 3 آذار تحت شعار "حافظ على المياه. تحافظ على الحياة"
وجددت الجامعة في بيان لها، التذكير بالتحديات المتعاظمة التي تواجهها المنطقة في مجال المياه، من نقص شديد وضغطاً متزايداً على الموارد المائية غير المتجددة، ما جعل حصة الفرد العربي من المياه العذبة تتراجع بشكل مقلق على مدار العقود الماضية.
وأضافت أن هذا اليوم يحل في ظروف خطيرة تمر بها المنطقة العربية جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وما خلّفه الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لقطاع المياه والصرف الصحي، الذي يسعى إلى تعطيش سكان غزة ونشر الأوبئة بينهم.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
03/03/2024 20:29:04
MENAFN03032024000117011021ID1107928575
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