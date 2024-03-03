الجامعة العربية تدعو لتأمين المتطلبات الإنسانية المتعلقة بالمياه لقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 3 آذار (بترا)- دعت جامعة الدول العربية كافة الفاعلين الدوليين والمؤسسات الدولية إلى ضرورة التحرك العاجل لحشد الدعم اللازم لتأمين المتطلبات الإنسانية والخدمات الأساسية المتعلقة بالمياه للمواطنين في قطاع غزة .

جاء ذلك خلال إحياء جامعة الدول العربية اليوم العربي للمياه لعام 2024 الموافق 3 آذار تحت شعار "حافظ على المياه. تحافظ على الحياة"

وجددت الجامعة في بيان لها، التذكير بالتحديات المتعاظمة التي تواجهها المنطقة في مجال المياه، من نقص شديد وضغطاً متزايداً على الموارد المائية غير المتجددة، ما جعل حصة الفرد العربي من المياه العذبة تتراجع بشكل مقلق على مدار العقود الماضية.

وأضافت أن هذا اليوم يحل في ظروف خطيرة تمر بها المنطقة العربية جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وما خلّفه الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لقطاع المياه والصرف الصحي، الذي يسعى إلى تعطيش سكان غزة ونشر الأوبئة بينهم.

--(بترا)

ن ا/أز/ ع ط

03/03/2024 20:29:04