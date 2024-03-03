افتتاح مؤتمر كلية اللغات الأجنبية بآل البيت

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 3 آذار (بترا) - افتتح رئيس جامعة آل البيت الدكتور أُسامة نصير، مندوباً عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأحد، مؤتمر كلية اللغات الأجنبية بعنوان كاتبات عربيات: مسارات في العالم العربي وحوله، والذي أُقيم بالتعاون مع جامعة السوربون في أبو ظبي وبمشاركة جامعات فرنسية وإيطالية أردنية.

وقال نصير إن جامعة آل البيت تعد احد المناشط الأدبية والفكرية، وتسعى للاستثمار بالعقل والإبداع وبناء الانسان مضيفا أن الأردن كان على الدوام مشعلاً ونموذجاً في الحوار للتأكيد على الدور الحضاري للأردن حيث يأتي هذا المؤتمر بهدف تعزيز التبادل الفكري والاستكشاف في رحلة المعرفة في المجال الواسع لروائيات الأدب العالمي للنساء من العالم العربي وخارجه، والمؤلفين المعاصرين للمقاربات الاجتماعية، ليقدم مناهج جديدة لاستكشاف السرد، ويدعو إلى الفحص النقدي وتسليط الضوء على جهود الكاتبات العربيات.

وتطرق عميد كلية اللغات الأجنبية الدكتور محمد الخطيب الى وجود كاتبات عربيات ومسلمات قبل وبعد الاسلام ساهمن بفتح مدارس للتعليم وأشرفن على تعليم الأطفال، مبيناً أن تناقل الأدب والرواية شفهياً في القدم أسهم بوجود كاتبات أسهمن في تكوين الرواية وأهميتها.

وحضر افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور سيف الشبيل ورئيسة قسم اللغة الفرنسية في جامعة السوربون فرع ابو ظبي كارين جيرموني ومديرة مركز البحوث الجغرافي التاريخي العربي واليزابيث فوتيه من جامعة ليون فرنسا وداسين هارون من جامعة مارسيليا فرنسا وجاكلين جوندو من جامعة تولوز ونجلاء نخله مركز البحوث الوني في فرنسا وايزابيل بيرنار وكوثر ماضي من الجامعة الأردنية وكارمن بستاني من الجامعة اللبنانية وماتينا سنسي من جامعة بيرقام في إيطاليا، ومدير ثقافة المفرق فيصل السرحان.

--(بترا)

ه ق/أز / ع ط

03/03/2024 20:08:31