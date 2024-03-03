افتتاح مؤتمر كلية اللغات الأجنبية بآل البيت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 3 آذار (بترا) - افتتح رئيس جامعة آل البيت الدكتور أُسامة نصير، مندوباً عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأحد، مؤتمر كلية اللغات الأجنبية بعنوان كاتبات عربيات: مسارات في العالم العربي وحوله، والذي أُقيم بالتعاون مع جامعة السوربون في أبو ظبي وبمشاركة جامعات فرنسية وإيطالية أردنية.
وقال نصير إن جامعة آل البيت تعد احد المناشط الأدبية والفكرية، وتسعى للاستثمار بالعقل والإبداع وبناء الانسان مضيفا أن الأردن كان على الدوام مشعلاً ونموذجاً في الحوار للتأكيد على الدور الحضاري للأردن حيث يأتي هذا المؤتمر بهدف تعزيز التبادل الفكري والاستكشاف في رحلة المعرفة في المجال الواسع لروائيات الأدب العالمي للنساء من العالم العربي وخارجه، والمؤلفين المعاصرين للمقاربات الاجتماعية، ليقدم مناهج جديدة لاستكشاف السرد، ويدعو إلى الفحص النقدي وتسليط الضوء على جهود الكاتبات العربيات.
وتطرق عميد كلية اللغات الأجنبية الدكتور محمد الخطيب الى وجود كاتبات عربيات ومسلمات قبل وبعد الاسلام ساهمن بفتح مدارس للتعليم وأشرفن على تعليم الأطفال، مبيناً أن تناقل الأدب والرواية شفهياً في القدم أسهم بوجود كاتبات أسهمن في تكوين الرواية وأهميتها.
وحضر افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور سيف الشبيل ورئيسة قسم اللغة الفرنسية في جامعة السوربون فرع ابو ظبي كارين جيرموني ومديرة مركز البحوث الجغرافي التاريخي العربي واليزابيث فوتيه من جامعة ليون فرنسا وداسين هارون من جامعة مارسيليا فرنسا وجاكلين جوندو من جامعة تولوز ونجلاء نخله مركز البحوث الوني في فرنسا وايزابيل بيرنار وكوثر ماضي من الجامعة الأردنية وكارمن بستاني من الجامعة اللبنانية وماتينا سنسي من جامعة بيرقام في إيطاليا، ومدير ثقافة المفرق فيصل السرحان.
--(بترا)
ه ق/أز / ع ط
03/03/2024 20:08:31
MENAFN03032024000117011021ID1107928574
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