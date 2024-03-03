Sunday, 03 March 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تربية عجلون تكرم الفائزين بمسابقة الأبحاث البيئية

3/3/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 3 آذار (بترا) -كرمت مديرية تربية محافظة عجلون اليوم الأحد، الطلبة الفائزين بمسابقة الأبحاث البيئية التي جرى تنظيمها بالتعاون مع مديريتي الزراعة والبيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة.
وقال مدير التربية والتعليم الدكتور أسعد الشرع أن الحفاظ على البيئة واجب ومسؤولية وطنية ولابد من تفاعل الجميع للحفاظ على عناصرها وذلك بإطلاق المبادرات والمسابقات المختلفة للطلبة والمجتمعات المحلية مبينا أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التربية تهتم بإنشاء الأندية البيئية المدرسية وإطلاق المبادرات التي تحث للحفاظ على البيئة.
وثمن الشرع جهود كافة الجهات الداعمة للمسابقة،مشيرا إلى ان الفائزين بالمسابقة 10 طلاب من مدرستي الوهادنة الثانوية للبنين والثانوية للبنات.
--(بترا)
ع.ف/أز/ ع ط
03/03/2024 19:53:40

MENAFN03032024000117011021ID1107928573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث