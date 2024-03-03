تربية عجلون تكرم الفائزين بمسابقة الأبحاث البيئية

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 3 آذار (بترا) -كرمت مديرية تربية محافظة عجلون اليوم الأحد، الطلبة الفائزين بمسابقة الأبحاث البيئية التي جرى تنظيمها بالتعاون مع مديريتي الزراعة والبيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة.

وقال مدير التربية والتعليم الدكتور أسعد الشرع أن الحفاظ على البيئة واجب ومسؤولية وطنية ولابد من تفاعل الجميع للحفاظ على عناصرها وذلك بإطلاق المبادرات والمسابقات المختلفة للطلبة والمجتمعات المحلية مبينا أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التربية تهتم بإنشاء الأندية البيئية المدرسية وإطلاق المبادرات التي تحث للحفاظ على البيئة.

وثمن الشرع جهود كافة الجهات الداعمة للمسابقة،مشيرا إلى ان الفائزين بالمسابقة 10 طلاب من مدرستي الوهادنة الثانوية للبنين والثانوية للبنات.

--(بترا)

ع.ف/أز/ ع ط

03/03/2024 19:53:40