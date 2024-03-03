تربية عجلون تكرم الفائزين بمسابقة الأبحاث البيئية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 3 آذار (بترا) -كرمت مديرية تربية محافظة عجلون اليوم الأحد، الطلبة الفائزين بمسابقة الأبحاث البيئية التي جرى تنظيمها بالتعاون مع مديريتي الزراعة والبيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة.
وقال مدير التربية والتعليم الدكتور أسعد الشرع أن الحفاظ على البيئة واجب ومسؤولية وطنية ولابد من تفاعل الجميع للحفاظ على عناصرها وذلك بإطلاق المبادرات والمسابقات المختلفة للطلبة والمجتمعات المحلية مبينا أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التربية تهتم بإنشاء الأندية البيئية المدرسية وإطلاق المبادرات التي تحث للحفاظ على البيئة.
وثمن الشرع جهود كافة الجهات الداعمة للمسابقة،مشيرا إلى ان الفائزين بالمسابقة 10 طلاب من مدرستي الوهادنة الثانوية للبنين والثانوية للبنات.
--(بترا)
ع.ف/أز/ ع ط
03/03/2024 19:53:40
MENAFN03032024000117011021ID1107928573
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.