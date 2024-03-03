عرض مسرحية بعنوان غضب المطر في قرى الأطفال بإربد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 3 آذار (بترا) قدم منتدى رواد الشمال للثقافة والفنون وإحياء التراث اليوم الأحد، عرضاً مسرحياً لأطفال قرى "أس او أس" بعنوان "غضب المطر".

وتدور أحداث المسرحية حول الحث على المحافظة على البيئة ومكافحة التصحر وترشيد استهلاك المياه.

يشار إلى أن المسرحية من إخراج مريم خليل، وتأليف وتنفيذ إبراهيم عاشور وتمثيل الفنان محمد ذياب وعدد من الفنانات والأطفال.

--(بترا)

ع ع/أز/ ع ط

03/03/2024 19:50:26