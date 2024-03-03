عرض مسرحية بعنوان غضب المطر في قرى الأطفال بإربد

عرض مسرحية بعنوان غضب المطر في قرى الأطفال بإربد
التاريخ
3/3/2024 2:34:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 3 آذار (بترا) قدم منتدى رواد الشمال للثقافة والفنون وإحياء التراث اليوم الأحد، عرضاً مسرحياً لأطفال قرى "أس او أس" بعنوان "غضب المطر".
وتدور أحداث المسرحية حول الحث على المحافظة على البيئة ومكافحة التصحر وترشيد استهلاك المياه.
يشار إلى أن المسرحية من إخراج مريم خليل، وتأليف وتنفيذ إبراهيم عاشور وتمثيل الفنان محمد ذياب وعدد من الفنانات والأطفال.
--(بترا)
ع ع/أز/ ع ط
03/03/2024 19:50:26
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