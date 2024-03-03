قانون اليرموك تتأهل لنهائيات مسابقة المحكمة الصورية الأولى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 3 آذار(بترا)- تأهل فريق كلية القانون في جامعة اليرموك، للجولة النهائية في مسابقة المحكمة الصورية الأولى لكليات الحقوق التـي تنظمهـا الجمعيـة العلميـة لكليـات القانـون العربيـة في اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الإمارات.
وقال عميد الكلية الدكتور يوسف عبيدات، إن التأهيل يؤكد نجاح مسار التدريب العملي الذي تنتهجه الكلية مع طلبتها، كما يؤكد المستوى العلمي والعملي المتقدم لأعضاء هيئة التدريس.
ويضم الفريق المشارك في المسابقة الطلبة: نلا الحلاج، ورند الصباحين، وصهيب الخطيب، ومحمد المغربي، فيما يتولى الدكتور حازم توبات الإشراف عليه.
وستعقد الجولة النهائية للمسابقة في الإمارات، إذ يتنافس فريق الكلية في الجولات التمهيدية التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد مع 32 فريقا يمثلون جامعات عربية، ليتأهل من بينها أفضل 8 فرق مشاركة.
--(بترا)
س ع/ن ح/ع ط
03/03/2024 19:34:22
MENAFN03032024000117011021ID1107928571
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