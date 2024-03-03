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قانون اليرموك تتأهل لنهائيات مسابقة المحكمة الصورية الأولى

3/3/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 3 آذار(بترا)- تأهل فريق كلية القانون في جامعة اليرموك، للجولة النهائية في مسابقة المحكمة الصورية الأولى لكليات الحقوق التـي تنظمهـا الجمعيـة العلميـة لكليـات القانـون العربيـة في اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الإمارات.
وقال عميد الكلية الدكتور يوسف عبيدات، إن التأهيل يؤكد نجاح مسار التدريب العملي الذي تنتهجه الكلية مع طلبتها، كما يؤكد المستوى العلمي والعملي المتقدم لأعضاء هيئة التدريس.
ويضم الفريق المشارك في المسابقة الطلبة: نلا الحلاج، ورند الصباحين، وصهيب الخطيب، ومحمد المغربي، فيما يتولى الدكتور حازم توبات الإشراف عليه.
وستعقد الجولة النهائية للمسابقة في الإمارات، إذ يتنافس فريق الكلية في الجولات التمهيدية التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد مع 32 فريقا يمثلون جامعات عربية، ليتأهل من بينها أفضل 8 فرق مشاركة.
--(بترا)
س ع/ن ح/ع ط
03/03/2024 19:34:22

MENAFN03032024000117011021ID1107928571

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