ورشة حول التسويق الالكتروني بمركز شباب المزار الشمالي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 آذار(بترا)-نظم مركز شباب المزار الشمالي، اليوم الأحد، ورشة حول التسويق الإلكتروني، بحضور 20 شاباً ضمن الفئة العمرية 15-17 عاما.

وهدفت الورشة إلى تعريف الشباب على المهارات الرقمية، وكيفية ترويج النشاطات التجارية وتمكينهم من بناء إستراتيجية تعزز من وجودهم على المنصات الإلكترونية والتسويق الرقمي، وتعزيز هذه المهارات والتقنيات لتنمية أعمالهم الخاصة وتمكينهم اقتصاديًا.

ودعا المحاضر عبدالرحمن العمري إلى التدريب على المهارات الرقمية على نطاق واسع باتباع نهج موجه حسب الطلب، بهدف تحسين المهارات الرقمية لتتناسب مع متطلبات السوق، مبينا أن الساحة العالمية تشهد تحولا هائلاً في الأعمال والتجارة.

وأكد أن طرق التسويق الحديثة تعتبر أداة أساسية لترويج النشاطات التجارية وتحقيق النجاح؛ فبفضل وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني والمحتوى الرقمي، يمكن للشباب الوصول إلى جمهور واسع، وتوسيع قاعدة العملاء.

--(بترا)

س ع/أز/ ع ط

03/03/2024 19:30:23