ورشة حول التسويق الالكتروني بمركز شباب المزار الشمالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 3 آذار(بترا)-نظم مركز شباب المزار الشمالي، اليوم الأحد، ورشة حول التسويق الإلكتروني، بحضور 20 شاباً ضمن الفئة العمرية 15-17 عاما.
وهدفت الورشة إلى تعريف الشباب على المهارات الرقمية، وكيفية ترويج النشاطات التجارية وتمكينهم من بناء إستراتيجية تعزز من وجودهم على المنصات الإلكترونية والتسويق الرقمي، وتعزيز هذه المهارات والتقنيات لتنمية أعمالهم الخاصة وتمكينهم اقتصاديًا.
ودعا المحاضر عبدالرحمن العمري إلى التدريب على المهارات الرقمية على نطاق واسع باتباع نهج موجه حسب الطلب، بهدف تحسين المهارات الرقمية لتتناسب مع متطلبات السوق، مبينا أن الساحة العالمية تشهد تحولا هائلاً في الأعمال والتجارة.
وأكد أن طرق التسويق الحديثة تعتبر أداة أساسية لترويج النشاطات التجارية وتحقيق النجاح؛ فبفضل وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني والمحتوى الرقمي، يمكن للشباب الوصول إلى جمهور واسع، وتوسيع قاعدة العملاء.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
03/03/2024 19:30:23
MENAFN03032024000117011021ID1107928569
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