حوارية في مادبا حول قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 3 آذار (بترا)- نفذ مركز الجنوسة للدراسات والاستشارات بالشراكة مع مركز تنمية المجتمع المحلي في مادبا جلسة حوارية حول التحديث السياسي وأبرز التعديلات في قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، بحضور أكثر من 30 سيدة من سيدات المجتمع المحلي من محافظة مادبا.
ورحبت مدير مركز تنمية المجتمع المحلي فاديا الشوابكة بالسيدات المشاركات مؤكدة أهمية التحديثات السياسية المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.
بدورها بينت خبيرة الحملات الانتخابية والمديرة العامة للجنوسة للدارسات والاستشارات، الدكتورة هبة حدادين ان الأردن يشهد مسارًا تحديثيًا سياسيًا مهما يهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، مستعرضة أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.
من جهته أوضح الخبير في التمكين السياسي الدكتور، زكريا بني عامر، الفرق بين ورقة الاقتراع للقوائم المغلقة والقوائم المفتوحة القوائم المغلقـة.
--(بترا)
ج ب/أز/ ع ط
03/03/2024 19:29:18
MENAFN03032024000117011021ID1107928568
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