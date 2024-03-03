حوارية في مادبا حول قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 3 آذار (بترا)- نفذ مركز الجنوسة للدراسات والاستشارات بالشراكة مع مركز تنمية المجتمع المحلي في مادبا جلسة حوارية حول التحديث السياسي وأبرز التعديلات في قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، بحضور أكثر من 30 سيدة من سيدات المجتمع المحلي من محافظة مادبا.

ورحبت مدير مركز تنمية المجتمع المحلي فاديا الشوابكة بالسيدات المشاركات مؤكدة أهمية التحديثات السياسية المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.

بدورها بينت خبيرة الحملات الانتخابية والمديرة العامة للجنوسة للدارسات والاستشارات، الدكتورة هبة حدادين ان الأردن يشهد مسارًا تحديثيًا سياسيًا مهما يهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، مستعرضة أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.

من جهته أوضح الخبير في التمكين السياسي الدكتور، زكريا بني عامر، الفرق بين ورقة الاقتراع للقوائم المغلقة والقوائم المفتوحة القوائم المغلقـة.

--(بترا)

ج ب/أز/ ع ط

03/03/2024 19:29:18