نقابة المهندسين ترمم عددا من المنازل والمدارس الحكومية بالطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 3 آذار (بترا)- سلمت لجنة إدارة صندوق المسؤولية الاجتماعية في نقابة المهندسين، مفاتيح منزلين في محافظة الطفيلة عقب ترميمهما ضمن حملة "فزعة أهل" لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن.
وقال رئيس اللجنة المهندس معتز الشوارب، بحضور رئيس فرع النقابة في الطفيلة المهندس زكي القيسي، ورئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة، وأعضاء اللجنة فداء عبدالحق، وأشرف البوريني، ونائب رئيس حملة فزعة أهل عبدالناصر الكلباني، إن مجموع المنازل التي رممت في الطفيلة بلغ 20 منزلا، إضافة إلى إجراء صيانة لـ 4 مدارس حكومية، وافتتاح قاعة الجودة في جامعة الطفيلة وقاعة لكبار الزوار ضمن الحملة.
من جهته، عبر المحاسنة، عن شكره للنقابة على جهودها في إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة، مستعرضا الدور الوطني الذي تلعبه النقابة وحضورها الدائم لكافة فعاليات الجامعة.
واطلعت اللجنة وفريق من وزارة الطاقة خلال زيارتهم لمجموعة منازل جرى تركيب سخانات شمسية عليها، على أعمال التركيب وتفقد السخانات.
ويأتي ذلك بموجب اتفاقية وقعتها النقابة مع صندوق تشجيع الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة، لتقديم سخانات شمسية لمنازل الأسر العفيفة ضمن حملة "فزعة أهل"، حيث تم تركيب 102 سخان كمرحلة أولى، وبكلفة إجمالية بلغت 48960 دينارا، كما تم تزويد كل منزل بوحدات إنارة موفرة للطاقة.
واختتمت الزيارات، بحضور حفل اداء القسم القانوني لـ 70 مهندسا ومهندسة، حيث قدم الشوارب التهنئة للمهندسين الجدد بمناسبة انضمامهم للنقابة.
واكد الشوارب ضرورة متابعة أنشطة النقابة أولا بأول والانخراط بالعمل النقابي، بما يعود بالنفع والفائدة على المهندسين في مختلف مواقع عملهم.
من جانبه، قال القيسي، إن النقابة بيت الخبرة الثاني والشريك الأساسي لمسيرة المهندسين، وأن ممثليها من الهيئات المنتخبة ممثلة بالنقيب وأعضاء المجلس ورؤساء الفروع هم متطوعون لخدمة المهنة والزملاء، وتمثيلهم في جميع المحافل والفعاليات.
--(بترا)
س م/م ف/ ع ط
03/03/2024 19:11:06
MENAFN03032024000117011021ID1107928567
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