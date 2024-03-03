نقابة المهندسين ترمم عددا من المنازل والمدارس الحكومية بالطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 3 آذار (بترا)- سلمت لجنة إدارة صندوق المسؤولية الاجتماعية في نقابة المهندسين، مفاتيح منزلين في محافظة الطفيلة عقب ترميمهما ضمن حملة "فزعة أهل" لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن.

وقال رئيس اللجنة المهندس معتز الشوارب، بحضور رئيس فرع النقابة في الطفيلة المهندس زكي القيسي، ورئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة، وأعضاء اللجنة فداء عبدالحق، وأشرف البوريني، ونائب رئيس حملة فزعة أهل عبدالناصر الكلباني، إن مجموع المنازل التي رممت في الطفيلة بلغ 20 منزلا، إضافة إلى إجراء صيانة لـ 4 مدارس حكومية، وافتتاح قاعة الجودة في جامعة الطفيلة وقاعة لكبار الزوار ضمن الحملة.

من جهته، عبر المحاسنة، عن شكره للنقابة على جهودها في إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة، مستعرضا الدور الوطني الذي تلعبه النقابة وحضورها الدائم لكافة فعاليات الجامعة.

واطلعت اللجنة وفريق من وزارة الطاقة خلال زيارتهم لمجموعة منازل جرى تركيب سخانات شمسية عليها، على أعمال التركيب وتفقد السخانات.

ويأتي ذلك بموجب اتفاقية وقعتها النقابة مع صندوق تشجيع الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة، لتقديم سخانات شمسية لمنازل الأسر العفيفة ضمن حملة "فزعة أهل"، حيث تم تركيب 102 سخان كمرحلة أولى، وبكلفة إجمالية بلغت 48960 دينارا، كما تم تزويد كل منزل بوحدات إنارة موفرة للطاقة.

واختتمت الزيارات، بحضور حفل اداء القسم القانوني لـ 70 مهندسا ومهندسة، حيث قدم الشوارب التهنئة للمهندسين الجدد بمناسبة انضمامهم للنقابة.

واكد الشوارب ضرورة متابعة أنشطة النقابة أولا بأول والانخراط بالعمل النقابي، بما يعود بالنفع والفائدة على المهندسين في مختلف مواقع عملهم.

من جانبه، قال القيسي، إن النقابة بيت الخبرة الثاني والشريك الأساسي لمسيرة المهندسين، وأن ممثليها من الهيئات المنتخبة ممثلة بالنقيب وأعضاء المجلس ورؤساء الفروع هم متطوعون لخدمة المهنة والزملاء، وتمثيلهم في جميع المحافل والفعاليات.

--(بترا)

س م/م ف/ ع ط

03/03/2024 19:11:06