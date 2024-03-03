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الأردن يشارك باجتماعات عمومية الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة بالقاهرة

3/3/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- شارك الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية، عضو مجلس إدارة الإتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، الدكتور عامر الشعار، اليوم الأحد، باجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة بالقاهرة، الذي تستضيف فعالياته جامعة الدول العربية.
ووفقا لبيان اللجنة، ناقشت الاجتماعات مجموعة من الملفات المتعلقة بأنشطة وبرامج رياضة ذوى الإعاقة على مستوى الدول العربية.
من جانبه، أعرب الشعار، تقديره لدور الاتحاد العربي لذوي الإعاقة، وثمن حرصهم على دمج أبناء الوطن العربي من أصحاب الهمم والكشف عن مواهبهم الرياضية، عبر تنفيذ برامج ومسابقات عربية مشتركة تلبي احتياجاتهم وتشجعهم على ممارسة الرياضة.
--(بترا)
س ح/ن ح/ ع ط
03/03/2024 19:06:22

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