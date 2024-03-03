ورشة حول قانون المسؤولية الطبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- نظمت لجنة ضبط المهنة في نقابه الأطباء، أمس السبت، ورشة بعنوان "معوقات وتحديات تطبيق قانون المسؤولية الطبية ومراجعة سياسات الإعلان والإعلام الطبي".

وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن هناك تحديات باتت تظهر في تطبيق القانون، وأساسها التداخل بين الجهات المعنية بالتطبيق، وتقديم شكاوى الأخطاء الطبية إما للنقابة أو النقابات الصحية، أو وزارة الصحة أو للقضاء مباشرة، ما يفرض التداخل والتضارب، مبينا أن النقابة معنية بملفين رئيسيين فيما يتعلق بالرقابة، هما قضية لائحة الأجور، والتحقيق في الأخطاء الطبية.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة ضبط المهنة بالنقابة الدكتورة مها فاخوري، أهمية مناقشة كل ما يتعلق بقانون المساءلة الطبية، وضبط فوضى الإعلانات الطبية والصحية في وسائل التواصل الاجتماعي، وإصدار البروتوكولات والإجراءات القياسية لتفعيل المادة (6)، ودليل إجراءات واضحة للمادة (9)، إضافة إلى تفعيل المادة 17 من قانون المساءلة الطبية.

بدوره، دعا الدكتور مؤمن الحديدي في ورقة عمل حول صندوق التكافل للتأمين ضد الأخطاء الطبية ومفهوم التحكيم، إلى إيجاد ما أسماه بـ"التأمين التكميلي" عن الأخطاء الطبية، بمعنى رفع قسط الاشتراك لمن يريد من المشتركين، على أن يلتزم الصندوق بدفع ما يزيد على قيمة التعويض عن الخطأ الطبي المقر بالقانون وهو 50 ألف دينار.

وفيما قدم القاضي الدكتور رباع عبد القادر الكيلاني إضاءات لمفهوم المساءلة الطبية من منظور قانوني، معرجا على عدة جوانب خاصة في تطبيقات المحاكم وما يواجه القضاة من التباسات بقضايا الأخطاء الطبية.

وقدم الدكتور عبدالهادي بريزات، ورقة بين خلالها أعمال اللجنة الفنية العليا المشكلة وفق قانون المسؤولية الطبية، مشيرا الى أنها تعنى بتقديم الخبرة الفنية في القضايا المحولة إليها من الجهات القضائية ودراسة الشكاوى والدعاوى المحولة من وزير الصحة والنقابات الطبية والصحية وتقديم الخبرة الفنية التي تتعلق بالمسؤولية الطبية والصحية، التي تهم جميع الأطراف واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها.

وتناولت الورشة التحديات في تطبيقات الإعلام والإعلان الطبي، وبدأت بورقة لنقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، أشار فيها إلى الحاجة إلى آلية تنسيق بين النقابات الصحية ووزارتي الصحة والعدل في الرقابة على المخالفين، خاصة ممن يعلنون في وسائل التواصل الاجتماعي عن خدمات طبية.

وتناول القدومي في مداخلته التداخل بين بعض الاختصاصات الطبية، وقال "ان المشكلة ليست في التشريعات فثمة تشريعات عديدة تضبط الخدمة الطبية وتفرض المعايير الطبية الصحيحة، لكن المشكلة في التطبيق وكيفية التطبيق".

وفي ورقة أخرى، قدمها رئيس جمعية جراحة التجميل الدكتور عمر الشوبكي، تطرق فيها إلى تنامي ظاهرة التجاوزات على تخصص التجميل ما أدى إلى ارتكاب أخطاء ومضاعفات طبية بشكل ملفت، مؤكدا أنه لا بد من وضع حد للتداخلات بين التخصصات الطبية التي ليس لها علاقة بتخصص التجميل.

من جانبه تناول رئيس جمعية أطباء الجلدية الدكتور ايمن القعقاع، ما لحق بتخصص الجلدية من تداخلات في تخصصات أخرى لا تمت بصلة بممارسة مجالات التخصص.

من جانب آخر، تناولت رئيس الدائرة القانونية بهيئة الإعلام المرئي والمسموع نانسي خصاونة، دور الاعلام بتوعية متلقي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المريض وبخاصة السرية والخصوصية في استخدام تطبيقات وسائل التواصل.

فيما تحدث عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور عبدالحميد عليمات، عن التداخل بين مسؤولية الصيدلاني والطبيب وبخاصة صرف المضادات الحيوية دون وصفات وضرورة تقديم تنظيم شامل لمقدمي المهن الطبية والصحية.

--(بترا)

ع ح/رق/ ع ط

03/03/2024 19:05:12