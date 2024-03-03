السفير الفرنسي: وقف إطلاق النار في غزة أولوية بالنسبة لباريس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- قال السفير الفرنسي لدى المملكة أليكسي لوكوور غرانميزون، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يشكل أولوية بالنسبة لفرنسا، مؤكدا أهمية أن يتوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأشار خلال لقائه لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الأحد، إلى دعم بلاده لمختلف القرارات التي قدمت للأمم المتحدة منذ بداية الحرب على غزة.

وأكد السفير الفرنسي أن بلاده لن تعلق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مثمنا الجهود الأردنية الكبيرة في إيصال المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية من خلال الإنزالات الجوية على غزة، التي شاركت فرنسا في بعض منها.

وتحدث الدبلوماسي الفرنسي عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتميزها في مختلف المجالات وشتى القطاعات، مشيدا بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني دوليا تجاه القضية الفلسطينية والحرب على غزة.

وأكد دعم بلاده للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأنه ينبغي الحفاظ عليها، مشيراً إلى وقوف فرنسا إلى جانب الأردن إذ تعد شريكا أساسيا له لتحقيق التنمية والعمل الثنائي المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان العين مراد، تحدث في بداية اللقاء عن أهمية بذل المزيد من الجهود العربية والدولية للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل وفوري، مشيرا إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى جهود جلالة الملك دوليا لإيقاف الحرب وضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، وجهود جلالته في وضع حد للأوضاع الإنسانية الكارثية التي تعاني منها غزة.

ودعا العين مراد إلى ضرورة استمرار دول العالم في تقديم الدعم لوكالة "الأونروا" لتتمكن من أداء واجبها الإنساني تجاه معاناة الشعب الفلسطيني خاصة أبناء قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية إدامة التواصل والتنسيق بين مجلسي الأعيان الأردني والشيوخ الفرنسي.

من جانبهم، حث أعضاء اللجنة، فرنسا على تقديم المزيد من الدعم لمساعدة أبناء قطاع غزة والضغط على المجتمع الدولي لإيقاف الحرب عليها، مشيرين إلى أهمية دور فرنسا في مجلس الأمن كونها عضواً دائماً فيه، تجاه القضية الفلسطينية والحرب على غزة ووقف الاستيطان.

--(بترا)

م ش/ن ح/رق

03/03/2024 18:43:42