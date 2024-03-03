75 مليون دولار قيمة شهادات المنشأ الصادرة من صناعة إربد الشهر الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 آذار (بترا)- بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر شباط الماضي، حوالي 75 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر شباط من عام 2023 التي بلغت 68.9 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 9 بالمئة.

وبحسب تقرير الغرفة اليوم الأحد، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر شباط الماضي 981 شهادة، مقارنة مع 781 شهادة لذات الفترة من العام الماضي.

وذكر التقرير، بأن مدينة الحسن الصناعية جاءت في صدارة صادرات المدن الصناعية في إربد بمبلغ 70.5 مليون دولار بنسبة 94 بالمئة، وحلت مدينة السايبر سيتي الصناعية في المركز الثاني بمبلغ 3.98 مليون دولار وبنسبة 5 بالمئة، وجاءت باقي مناطق إربد في المركز الثالث بمبلغ 550 ألف دولار وبنسبة 1 بالمئة، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية 7.6 مليون دولار.

وبين التقرير، أن قيمة صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات من إجمالي الصادرات بلغت 64.7 مليون، والصناعات التموينية والغذائية 4.3 مليون دولار، وتوزعت بقية الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والبلاستيكية والمطاطية والصناعات الإنشائية والصناعات التعدينية والتعبئة والتغليف، إضافة لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية.

وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة الأميركية شكلت ما نسبته 68.5 بالمئة.

وبين أن نسبة صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات من نسبة إجمالي الصادرات وصلت إلى 86.3 بالمئة، وأن صادرات الغرفة إلى الدول العربية وصلت نسبتها إلى نحو 12 بالمئة.

--(بترا)

ح ظ/ ف م

03/03/2024 18:40:43