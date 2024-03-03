وزير الشؤون البرلمانية يؤكد أهمية دور المرأة في الحياة السياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 3 آذار (بترا) وجدي النعيمات - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، أهمية دور المرأة في الحياة السياسية، والوصول إلى مجلس النواب، وتحقيق الأهداف السياسية لتطوير المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وشدد الخريشة، خلال لقاء في منطقة عيرا ويرقا، اليوم الأحد، نظمته جمعية البيرة حول المشاركة في الحياة السياسية، على ضرورة الاستفادة من الميزات التي تضمنها قانونا الأحزاب والانتخاب، بما يخص ترشح المرأة والشباب والمقاعد المخصصة لهما.
ودعا الوزير مختلف القطاعات المجتمعية بما فيها المتقاعدين العسكريين والفعاليات الاقتصادية والتجار على الانخراط في العمل السياسي والحزبي، مشيرا إلى أهمية دعم المجتمع لمشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وأكد الوزير، حرية العمل الحزبي، وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو أي جهة عليه وفقا للقانون، وأن هذه الأحزاب هي أحزاب وطنية.
ودعا الخريشة إلى عدم الالتفات للدعايات المضللة التي تهدف إلى التخويف من الانتساب للأحزاب والعمل الحزبي والسياسي، مبينا أن التشريعات اليوم تحتوي على الضمانات القانونية كافة، التي تحفظ الحقوق السياسية، وحماية المنتسبين من التعرض لأي مساءلة أو تضييق .
--(بترا)
ون/ف م/رق
03/03/2024 18:31:29
MENAFN03032024000117011021ID1107928562
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