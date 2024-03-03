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وزير الشؤون البرلمانية يؤكد أهمية دور المرأة في الحياة السياسية

3/3/2024 2:34:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البلقاء 3 آذار (بترا) وجدي النعيمات - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، أهمية دور المرأة في الحياة السياسية، والوصول إلى مجلس النواب، وتحقيق الأهداف السياسية لتطوير المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وشدد الخريشة، خلال لقاء في منطقة عيرا ويرقا، اليوم الأحد، نظمته جمعية البيرة حول المشاركة في الحياة السياسية، على ضرورة الاستفادة من الميزات التي تضمنها قانونا الأحزاب والانتخاب، بما يخص ترشح المرأة والشباب والمقاعد المخصصة لهما.
ودعا الوزير مختلف القطاعات المجتمعية بما فيها المتقاعدين العسكريين والفعاليات الاقتصادية والتجار على الانخراط في العمل السياسي والحزبي، مشيرا إلى أهمية دعم المجتمع لمشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وأكد الوزير، حرية العمل الحزبي، وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو أي جهة عليه وفقا للقانون، وأن هذه الأحزاب هي أحزاب وطنية.
ودعا الخريشة إلى عدم الالتفات للدعايات المضللة التي تهدف إلى التخويف من الانتساب للأحزاب والعمل الحزبي والسياسي، مبينا أن التشريعات اليوم تحتوي على الضمانات القانونية كافة، التي تحفظ الحقوق السياسية، وحماية المنتسبين من التعرض لأي مساءلة أو تضييق .
--(بترا)
ون/ف م/رق
03/03/2024 18:31:29

MENAFN03032024000117011021ID1107928562

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