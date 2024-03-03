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انخفاض إيرادات الأولى للتمويل العام الماضي

3/3/2024 2:34:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- سجلت إيرادات شركة الأولى للتمويل، انخفاضا إلى ما قيمته 1.9 مليون دينار عن أعمالها العام الماضي 2023، مقارنة مع 3.1 مليون دينار عام 2022.
وبلغت أرباح الشركة الإجمالية نحو 1.1 مليون دينار، مقارنة مع ما حققته الشركة عام 2022 من أرباح والبالغة 1.5 مليون دينار، فيما بلغ صافي أرباح الشركة بعد الضريبة نحو 972 ألف دينار العام الماضي، مقارنة مع
ارباح بلغت 1.3 مليون دينار عن عام 2022.
--(بترا)
رش/رق
03/03/2024 18:26:07

MENAFN03032024000117011021ID1107928561

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