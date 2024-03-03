انخفاض إيرادات الأولى للتمويل العام الماضي

انخفاض إيرادات الأولى للتمويل العام الماضي
التاريخ
3/3/2024 2:34:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- سجلت إيرادات شركة الأولى للتمويل، انخفاضا إلى ما قيمته 1.9 مليون دينار عن أعمالها العام الماضي 2023، مقارنة مع 3.1 مليون دينار عام 2022.
وبلغت أرباح الشركة الإجمالية نحو 1.1 مليون دينار، مقارنة مع ما حققته الشركة عام 2022 من أرباح والبالغة 1.5 مليون دينار، فيما بلغ صافي أرباح الشركة بعد الضريبة نحو 972 ألف دينار العام الماضي، مقارنة مع
ارباح بلغت 1.3 مليون دينار عن عام 2022.
--(بترا)
رش/رق
03/03/2024 18:26:07
MENAFN03032024000117011021ID1107928561
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