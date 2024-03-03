مجلس أمانة عمان يقر عددا من الاتفاقيات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- أقرّ مجلس أمانة عمان خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، عددا من الاتفاقيات.

ورفع الشواربة وأعضاء المجلس في مستهل الجلسة، أسمى آيات التهاني لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

وأعرب أمين عمان عن الاعتزاز بجهود جلالته والعائلة الهاشمية ولما تقدمه القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، من مساعدات إنسانية وغذائية لإخواننا في قطاع غزة، ودفاعهم الدائم الوطن، مثمناً جهود جميع منتسبي الأمن العام في الحفاظ على أمن المملكة.

واستذكر الشواربة وأعضاء المجلس، يوم مدينة عمان الذي صادف أمس السبت، من سردية المكان والزمان، وجهود الآباء والأجداد وإنجازات الأمانة لبناء مدينة عصرية ومستدامة في ظل الهاشميين.

من جانبه، شكر عضو المجلس عن منطقة اليرموك محمد السعود، الأمانة على جهوده في تطوير عمان، خاصة تنظيم حي الطفايلة وفتح عدد من الشوارع وتأمين مواقف للسيارات، مثمناً إنشاء الأمانة حديقة في حي الطفايلة تحمل اسم الشهيد الطيار المقدم علي الحراسيس رحمه الله.

ووافق المجلس خلال جلسته على توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لتبادل المعارف والخبرات والدراسات العلمية بما يدعم تحسين مستوى الخدمات البلدية وتقديمها بكفاءة، وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لتبادل المعلومات والبيانات الرقمية، وعلى توقيع اتفاقية تعاون مع بلدية غرب إربد لتحسين خدمة تحصيل مخالفات السير.

وصادق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الجغرافي الملكي لتحديد إطار عام للتعاون في مجالات التصوير الجغرافي وتطبيقات الاستشعار عن بعد وأنظمة المعلومات الجغرافية، وكذلك في المجالات التدريبية.

كما وافق المجلس على مسودة ملحق للاتفاقية الموقعة مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص المساهمة الخاصة (جوباك) وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، وتوقيع اتفاقية مع وزارة الصحة لشراء الخدمات لغايات إصدار الشهادات الطبية.

وأقر المجلس توقيع مسودة ملحق لاتفاقية تبادل المخططات الهندسية في مرحلة رخص الإنشاءات مع مديرية الأمن العام / الدفاع المدني من خلال الربط الإلكتروني، ووافق على تقديم تبرع لشراء سجاد للمسجد الحسيني، وإعفاء هيئة تنظيم النقل البري من قيمة البدلات للبيانات الجغرافية، وتأمين الاتحاد الأردني لألعاب القوى بالمواد اللوجستية لإقامة البطولة العربية لاختراق الضاحية 26.

--(بترا)

ع ع/ ن ح/رق

03/03/2024 18:16:27