مجلس أمانة عمان يقر عددا من الاتفاقيات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- أقرّ مجلس أمانة عمان خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، عددا من الاتفاقيات.
ورفع الشواربة وأعضاء المجلس في مستهل الجلسة، أسمى آيات التهاني لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.
وأعرب أمين عمان عن الاعتزاز بجهود جلالته والعائلة الهاشمية ولما تقدمه القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، من مساعدات إنسانية وغذائية لإخواننا في قطاع غزة، ودفاعهم الدائم الوطن، مثمناً جهود جميع منتسبي الأمن العام في الحفاظ على أمن المملكة.
واستذكر الشواربة وأعضاء المجلس، يوم مدينة عمان الذي صادف أمس السبت، من سردية المكان والزمان، وجهود الآباء والأجداد وإنجازات الأمانة لبناء مدينة عصرية ومستدامة في ظل الهاشميين.
من جانبه، شكر عضو المجلس عن منطقة اليرموك محمد السعود، الأمانة على جهوده في تطوير عمان، خاصة تنظيم حي الطفايلة وفتح عدد من الشوارع وتأمين مواقف للسيارات، مثمناً إنشاء الأمانة حديقة في حي الطفايلة تحمل اسم الشهيد الطيار المقدم علي الحراسيس رحمه الله.
ووافق المجلس خلال جلسته على توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لتبادل المعارف والخبرات والدراسات العلمية بما يدعم تحسين مستوى الخدمات البلدية وتقديمها بكفاءة، وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لتبادل المعلومات والبيانات الرقمية، وعلى توقيع اتفاقية تعاون مع بلدية غرب إربد لتحسين خدمة تحصيل مخالفات السير.
وصادق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الجغرافي الملكي لتحديد إطار عام للتعاون في مجالات التصوير الجغرافي وتطبيقات الاستشعار عن بعد وأنظمة المعلومات الجغرافية، وكذلك في المجالات التدريبية.
كما وافق المجلس على مسودة ملحق للاتفاقية الموقعة مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص المساهمة الخاصة (جوباك) وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، وتوقيع اتفاقية مع وزارة الصحة لشراء الخدمات لغايات إصدار الشهادات الطبية.
وأقر المجلس توقيع مسودة ملحق لاتفاقية تبادل المخططات الهندسية في مرحلة رخص الإنشاءات مع مديرية الأمن العام / الدفاع المدني من خلال الربط الإلكتروني، ووافق على تقديم تبرع لشراء سجاد للمسجد الحسيني، وإعفاء هيئة تنظيم النقل البري من قيمة البدلات للبيانات الجغرافية، وتأمين الاتحاد الأردني لألعاب القوى بالمواد اللوجستية لإقامة البطولة العربية لاختراق الضاحية 26.
--(بترا)
ع ع/ ن ح/رق
03/03/2024 18:16:27
MENAFN03032024000117011021ID1107928560
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