الخارجية الفلسطينية: اليمين الإسرائيلي يتعمد تفجير الأوضاع في الضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 3 آذار (بترا)- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يتعمد تسخين الأوضاع في الضفة وجرها إلى دوامة العنف والفوضى، لتسهيل تنفيذ مشاريعه الاستعمارية والاستيطانية التوسعية.

وأضافت في بيان اليوم الأحد، أن اليمين الإسرائيلي يسعى إلى إيجاد مناخات مواتية لتهجير الفلسطينيين، وتطبيق نسخة الدمار الحاصل في غزة على الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، لإطالة بقائه في الحكم.

ودانت الخارجية الفلسطينية، الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته مليشيات المستعمرين وعناصرها الليلة الماضية وفجر اليوم، ضد الفلسطينيين العزل في قرية برقة شرق رام الله، بحماية جيش الاحتلال، الذي يفرض سلسلة من العقوبات الجماعية والتضييقات على حركة الفلسطينيين في القرية.

وأكدت أن حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، مشيرة إلى أنها خصصت شوارع رئيسة لاستخدام المستعمرين، وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالباً ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام، إضافة للحواجز العسكرية المتنقلة التي يتم إغلاقها أمام الفلسطينيين.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أنه آن الأوان لوقف السياسة الدولية القائمة على توجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال والمراهنة على حسن نواياها، والانتقال الفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والبدء بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وتفكيك مستعمراتها من الضفة المحتلة.

وطالبت الدول كافة بفرض المزيد من العقوبات على المستعمرين ومنظماتهم العاملة في الضفة، وفرض عقوبات على من يقف خلفها ويدعمها ويسلحها، خاصة الوزيرين المتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو سموتريتش وبن غفير.

--(بترا)

م ف/ ف م/رق

03/03/2024 18:03:35