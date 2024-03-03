منتخب الناشئين لكرة اليد يحل بالمجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- حل المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد في المجموعة الرابعة للبطولة الآسيوية، التي تقام في إيران خلال الفترة من 25 آب ولغاية 3 أيلول المقبلين، حيث ضمت المجموعة منتخبات اليابان والكويت والصين.
وأفرزت القرعة التي سحبت اليوم الأحد في إيران، منتخبات إيران والعراق والهند في المجموعة الأولى، وجاءت منتخبات السعودية وقطر والإمارات في المجموعة الثانية، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين والصين تايبيه.
ويتأهل إلى الدور الثاني المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
03/03/2024 18:00:22
MENAFN03032024000117011021ID1107928558
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