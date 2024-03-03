منتخب الناشئين لكرة اليد يحل بالمجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- حل المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد في المجموعة الرابعة للبطولة الآسيوية، التي تقام في إيران خلال الفترة من 25 آب ولغاية 3 أيلول المقبلين، حيث ضمت المجموعة منتخبات اليابان والكويت والصين.

وأفرزت القرعة التي سحبت اليوم الأحد في إيران، منتخبات إيران والعراق والهند في المجموعة الأولى، وجاءت منتخبات السعودية وقطر والإمارات في المجموعة الثانية، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين والصين تايبيه.

ويتأهل إلى الدور الثاني المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

03/03/2024 18:00:22