بحث جهود سلطة وادي الأردن ومؤسسة الإقراض الزراعي في دعم مزارعي الأغوار

MENAFN - Jordan News Agency)

وادي الأردن 3 آذار (بترا)- استعرض أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، في لقاء بفرع نقابة المهندسين بالأغوار، جهود المؤسستين في دعم المزارعين وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم.

وقال الحيصة، إن سلطة وادي الأردن حريصة على توفير البيئة المناسبة للمزارعين بهدف دعمهم وتمكينهم من الإسهام الفاعل في سلة الغذاء الوطني بأفضل الوسائل والسبل.

وأضاف أن السلطة بصدد تنفيذ حزمة إجراءات لتأمين احتياجات المزارعين من المياه الري، خاصة للزراعات الرئيسة، ورفع كفاءة أنظمة الري داخل المزارع، وتنفيذ مشاريع ريادية، وتحفيز الزراعات النوعية.

وبين أن السلطة تعمل على تحفيز المزارعين للمشاركة في جمعيات مستخدمي مياه الري، بما يعزز جهود السلطة في إدارة توزيع مياه الري، ونقل صلاحياتها في هذا المجال إلى الجمعيات.

وبين أن هذه الجمعيات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع مياه الري، والمشاركة في وضع الخطط والموازنات المائية لأغراض الري بناء على الكميات المتاحة.

وشدد على أن سلطة وادي الأردن تعمل بالشراكة مع جميع الجهات خاصة وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي لإحداث نقلة نوعية في مناطق وادي الأردن من خلال تنفيذ مشاريع ريادية.

ودعا إلى الاستفادة من ميزة وادي الأردن النسبية والمناخية، مستعرضا جهود السلطة في تنفيذ مشاريع وخطط وبرامج من شأنها الارتقاء بالزراعة وتوفير فرص عمل لأهالي الوادي.

من ناحيته، أكد الدوجان أن مؤسسة الإقراض الزراعي تتبنى برامج موجهة لدعم المزارعين وتشجعهم على إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتمكنهم من تنفيذ مشروعات زراعية تحقق لهم دخلا مناسبا وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المؤسسة أطلقت حزم منح وقروضا حسنة دون فوائد للتخفيف عن المزارعين، وعملت على توفير حماية الاجتماعية لهم، وتنظيم أنشطة تدريب حول الممارسات الزراعية الجيدة، إلى جانب توفير حلول مالية مناسبة من أجل تبني التقنيات الزراعية المبتكرة.

وأشار الدوجان إلى اتفاقية التأمين من خطري الوفاة والعجز على حياة المزارعين المقترضين، وتسهيل إجراءات السداد وتمديد قروض مستلزمات الإنتاج عليهم.

وأكد أن مؤسسة الإقراض الزراعي لن تألو جهدا في تقديم التسهيلات للمزارعين مع الحفاظ على ضمان استرداد المؤسسة لحقوقها بما يمكنها من مواصلة دورها الريادي في دعم المزارعين.

وبدورهم، ثمن المشاركون جهود المؤسستين في دعم وإسناد المزارعين، وجهود نقابة المهندسين في إدامة الحوار مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية سياسة الباب المفتوح مع مختلف المؤسسات الوطنية لايجاد الحلول للنهوض بالقطاع الزراعي.

--(بترا)

ون/ن ح/رق

03/03/2024 17:40:01