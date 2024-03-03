الريادة النيابية تزور شركة زين للاتصالات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالرحيم المعايعة، إن تشكيل لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية جاءت لمواكبة التطور التكنولوجي.
وأشاد، خلال حضوره جانبا من زيارة اللجنة إلى مقر شركة زين للاتصالات، اليوم الأحد، بدور الشركة في توفير فرص عمل للشباب الأردني.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الريادة النيابية، المهندس هيثم زيادين، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي قطاع تكنولوجيا المعلومات أهمية قصوى، مشيرا إلى اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بهذا القطاع.
وقال إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد رائدا في المملكة، ويضم العديد من الكفاءات المتميزة في مختلف الصعد، مشيرا إلى الدور المهم التي تقوم به شركة زين في خدمة المجتمع المحلي، عبر مراكز التدريب المجانية في مختلف المحافظات، على صيانة الأجهزة الخلوية.
وأضاف الزيادين أن الزيارة تأتي للاطلاع على أدوار شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتذليل المعيقات والتحديات التي تواجهها، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، لبحث كلف الطاقة المالية على شركات الاتصالات، والمعيقات مع بعض البلديات.
من جانبهم، قال النواب، غازي الذنيبات، ومجدي يعقوب، وعبدالله أبو زيد، وعبير الجبور، وفليحة الخضير، وأيوب خميس، إن لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا مهما بتوظيف الكفاءات والتقليل من البطالة المنتشرة بين الأردنيين، مشيرين إلى المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الشركة تجاه المواطنين.
بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، فهد الجاسم، المهام التي تقوم بها الشركة ودورها في مواكبة التطور التكنولوجي والخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وعرض لأبرز التحديات التي تواجه الشركة، كارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
03/03/2024 17:24:43
MENAFN03032024000117011021ID1107928555
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.