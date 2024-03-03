الريادة النيابية تزور شركة زين للاتصالات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالرحيم المعايعة، إن تشكيل لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية جاءت لمواكبة التطور التكنولوجي.

وأشاد، خلال حضوره جانبا من زيارة اللجنة إلى مقر شركة زين للاتصالات، اليوم الأحد، بدور الشركة في توفير فرص عمل للشباب الأردني.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الريادة النيابية، المهندس هيثم زيادين، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي قطاع تكنولوجيا المعلومات أهمية قصوى، مشيرا إلى اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بهذا القطاع.

وقال إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد رائدا في المملكة، ويضم العديد من الكفاءات المتميزة في مختلف الصعد، مشيرا إلى الدور المهم التي تقوم به شركة زين في خدمة المجتمع المحلي، عبر مراكز التدريب المجانية في مختلف المحافظات، على صيانة الأجهزة الخلوية.

وأضاف الزيادين أن الزيارة تأتي للاطلاع على أدوار شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتذليل المعيقات والتحديات التي تواجهها، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، لبحث كلف الطاقة المالية على شركات الاتصالات، والمعيقات مع بعض البلديات.

من جانبهم، قال النواب، غازي الذنيبات، ومجدي يعقوب، وعبدالله أبو زيد، وعبير الجبور، وفليحة الخضير، وأيوب خميس، إن لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا مهما بتوظيف الكفاءات والتقليل من البطالة المنتشرة بين الأردنيين، مشيرين إلى المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الشركة تجاه المواطنين.

بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، فهد الجاسم، المهام التي تقوم بها الشركة ودورها في مواكبة التطور التكنولوجي والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وعرض لأبرز التحديات التي تواجه الشركة، كارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

03/03/2024 17:24:43