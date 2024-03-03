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حماس: الاحتلال ماض في حرب الإبادة والتطهير العرقي

3/3/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 3 آذار(بترا)- قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استهداف جيش الاحتلال لقوافل الإغاثة وآخرها شاحنة مساعدات لإحدى الجمعيات الخيرية الكويتية في مدينة دير البلح، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، هو تأكيد من الاحتلال على المضي قدماً في حرب الإبادة والتطهير العرقي.
وأكدت حماس في بيان لها اليوم الأحد، أن أحد أركان الحرب هو التجويع المُمنهج وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع، وحرمان أهل غزة من الحصول على أية مساعدات، في تجاهل تام لكافة القوانين والضوابط الإنسانية، ولمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف حرب الإبادة بكافة أركانها.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية بشكل خاص، التحرك على كافة الصعد، لإرغام إسرائيل على وقف حربه الهمجية الهادفة لتهجير الشعب الفلسطيني وطمس القضية الفلسطينية.
--(بترا)
ا ش/ف م/رق

03/03/2024 16:59:00

MENAFN03032024000117011021ID1107928554

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