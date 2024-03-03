حماس: الاحتلال ماض في حرب الإبادة والتطهير العرقي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 3 آذار(بترا)- قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استهداف جيش الاحتلال لقوافل الإغاثة وآخرها شاحنة مساعدات لإحدى الجمعيات الخيرية الكويتية في مدينة دير البلح، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، هو تأكيد من الاحتلال على المضي قدماً في حرب الإبادة والتطهير العرقي.
وأكدت حماس في بيان لها اليوم الأحد، أن أحد أركان الحرب هو التجويع المُمنهج وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع، وحرمان أهل غزة من الحصول على أية مساعدات، في تجاهل تام لكافة القوانين والضوابط الإنسانية، ولمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف حرب الإبادة بكافة أركانها.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية بشكل خاص، التحرك على كافة الصعد، لإرغام إسرائيل على وقف حربه الهمجية الهادفة لتهجير الشعب الفلسطيني وطمس القضية الفلسطينية.
--(بترا)
ا ش/ف م/رق
03/03/2024 16:59:00
MENAFN03032024000117011021ID1107928554
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