البيئة النيابية تلتقي ناشطين في مجال التغير المناخي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- التقى رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية، علي الغزاوي، اليوم الأحد، مجموعة من الشباب الناشطين في مجال التغير المناخي والبيئة.

وأشار الغزاوي إلى دور جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية، من أجل العمل المُشترك لمواجهة التحديات والأزمات التي تواجه العالم، بهدف مُعالجة أثر التغير المناخي على البيئة، مؤكدا ضرورة الحاجة إلى شراكات قادرة على إحداث تغيير حقيقي بتشاركية، لتبقى الأرض وطنا مستداما ونابضا بالحياة للجميع.

كما أشار الغزاوي إلى أن الأردن شارك في العديد من الاتفاقيات الدولية، بهدف التكيف والحد من آثار التغير المناخي، إذ يعتبر الأردن من أشد الدول المعرضة للجفاف بسبب التغير المناخي، وفق تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة الصادر عام 2021.

وأكد وجود العديد من التحديات والصعوبات، من أهمها، نقص الكوادر البشرية المؤهلة بالدرجة الكافية لمواجهة التغير المناخي، لأن الاستجابة لمواجهة ذلك، تأتي من خلال تنفيذ خطط واستراتيجيات، للتخفيف من آثاره على القطاعات الحيوية من زراعة ومياه وغيرها.

وأوضح الغزاوي أن "البيئة النيابية" ترغب دوما بالاستماع إلى ملاحظات وأفكار وآراء، والتعرف على الصعوبات والتحديات والمشاكل التي تواجه الشباب الذين يعملون في مجال التغير المناخي، مؤكدا استعداد اللجنة لتقديم كل الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تذليل الصعوبات.

من جهتهما، أكد النائبان غازي الذنيبات وفليحة الخضير، ضرورة دعم جهود الشباب في المجالات كافة، خصوصا المجال البيئي.

بدورهم، أشاد شباب ناشطين في مجال التغير المناخي والبيئة بخطوة مجلس النواب استحداث لجنة تعنى بالبيئة والتغير المناخي، وكذلك دعم ومساندة المجلس للشباب.

وطالبوا بإدخال مادة التغير المناخي والبيئة في المناهج الدراسية والجامعية، لتحفيز الأجيال القادمة للمحافظة على البيئة.

وفي نهاية الاجتماع، سلم الشباب، رئيس "البيئة النيابية" وثيقة السياسات الخاصة بالمؤتمر الشبابي للتغير المناخي.

--(بترا)

م خ/ف م/رق

03/03/2024 16:56:22