20 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المسجلة بمركز الإيداع نهاية شباط

20 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المسجلة بمركز الإيداع نهاية شباط
التاريخ
3/3/2024 2:33:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في شهر شباط الماضي 7.6 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار دينار.
وبلغت ملكية الأردنيين ما يقارب 5.1 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية تقارب 11.1 مليار دينار، في حين سجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من غير الجنسية الأردنية ما يقارب 1.7 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات دينار، احتل فيها الاستثمار السعودي المرتبة الأولى بقيمة 1.1 مليار دينار .
--(بترا)
رش/ ف م/اح
03/03/2024 16:51:50
MENAFN03032024000117011021ID1107928552
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