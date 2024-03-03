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20 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المسجلة بمركز الإيداع نهاية شباط

3/3/2024 2:33:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في شهر شباط الماضي 7.6 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار دينار.
وبلغت ملكية الأردنيين ما يقارب 5.1 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية تقارب 11.1 مليار دينار، في حين سجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من غير الجنسية الأردنية ما يقارب 1.7 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات دينار، احتل فيها الاستثمار السعودي المرتبة الأولى بقيمة 1.1 مليار دينار .
--(بترا)
رش/ ف م/اح
03/03/2024 16:51:50

MENAFN03032024000117011021ID1107928552

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