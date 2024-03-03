منتخب الطاولة البارالمبي يشارك في بطولة إيطاليا الدولية المفتوحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- يشارك المنتخب الوطني البارالمبي لكرة الطاولة في بطولة إيطاليا، ليجنانو/ الدولية المفتوحة بين الفترة 5 إلى 8 آذار الحالي.
وأكد رئيس اللجنة البارالمبية الدكتور حسين أبو الرز، خلال لقائه الوفد المغادر، ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالبطولة، والتقيد بالمواعيد التجمع والتدريب والمسابقة، إلى جانب التعليمات المتعلقة بالمشاركة، والسفر ومواعيد الاستقبال، والافتتاح.
وبحسب بيان للجنة البارالمبية اليوم الأحد، يضم الوفد المشارك، المدرب محمد أبو فرحة، والمعالجة ميس الزعارير، واللاعبين فاتته عليمات، وصابر قعدان.
يشار إلى ان البطولة لها 20 نقطة على سلم ترتيب الدولي.
--(بترا)
س ح/م ف/رق
03/03/2024 16:51:47
MENAFN03032024000117011021ID1107928551
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