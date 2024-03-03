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منتخب الطاولة البارالمبي يشارك في بطولة إيطاليا الدولية المفتوحة

3/3/2024 2:33:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- يشارك المنتخب الوطني البارالمبي لكرة الطاولة في بطولة إيطاليا، ليجنانو/ الدولية المفتوحة بين الفترة 5 إلى 8 آذار الحالي.
وأكد رئيس اللجنة البارالمبية الدكتور حسين أبو الرز، خلال لقائه الوفد المغادر، ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالبطولة، والتقيد بالمواعيد التجمع والتدريب والمسابقة، إلى جانب التعليمات المتعلقة بالمشاركة، والسفر ومواعيد الاستقبال، والافتتاح.
وبحسب بيان للجنة البارالمبية اليوم الأحد، يضم الوفد المشارك، المدرب محمد أبو فرحة، والمعالجة ميس الزعارير، واللاعبين فاتته عليمات، وصابر قعدان.
يشار إلى ان البطولة لها 20 نقطة على سلم ترتيب الدولي.
--(بترا)
س ح/م ف/رق
03/03/2024 16:51:47

MENAFN03032024000117011021ID1107928551

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