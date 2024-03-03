صدور العدد 22 من مجلة صوت الجيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- صدر عن وزارة الثقافة، اليوم الأحد، العدد 22 من مجلة صوت الجيل الشهرية المعنية بإبداع الشباب.

وفي افتتاحية العدد، كتب رئيس تحريرها الروائي جلال برجس تحت عنوان "الأجيال الأدبية حوار أم صراع على المكانة" فيما كتب عضو هيئة تحرير المجلة الشاعر علي شنينات في البوابة الرقمية تحت عنوان "العالم الرقمي الجديد: هيمنة أم انسجام".

واشتمل العدد على ملف عن (أدب الشباب في عمّان) أعدته الكاتبة صفاء حطاب، وشارك في الملف إيمان مرزوق، وزينب السعود، وبراء شلش، ورنا زكريا أبو سليمان، ومحمود البنان، ومحمد دلكي، كما اشتمل على حوار أجرته الكاتبة نبيلة حمد مع الشاعر علي العامري في زاوية "ملتقى الأجيال".

أما الفصل الخاص بالأعمال الإبداعية الشبابية الذي يحمل عنوان "ورد بلدي" اشتمل على ثلاث قصائد لمروان البطوش و"حياتنا بين المكياج والمونتاج" لأحمد نصيب، و"لإخواني المتعبين" لحسام شديفات، و"مخاض المدينة" لسكينة الرفوع، و"هذا نحن" لعاصم العطروز، و"قلبان في قلب واحد" لفرح البشايرة، و"سجدة على أعتاب الخلود لعمرو شرف، و"شيطان صغير" لصقر الحمايدة، و"مَحْلى تعاليلُه" لسالم المحادين، و"مكان مألوف لبيان مصطفى، و"خبر عاجل" لمنصور حجاحجة.

وكتب في زاوية (خرائط البوح)، الشاعر سمير عبد الصمد تحت عنوان "قلائد المجد"، بينما تضمن مختبر العدد مواد؛ "ماتريوشكا سوار الصبيحي ..ماذا في قلب العالم؟" للناقد المصري منير عتيبة، و"روافد التّشكيل السّردي في ديوان"ذاكرة منسيّة" للشاعر أحمد حسن عوض، و"قراءة أدبيّة من منظور نفسي" للدكتورة رشا الفوال، و"جماليات بناء المكان في مجموعة صبحة علقم القصصيّة "مجرّد صديقة" لدكتور محمد السماعنة، و"مزج المقروء والسّمعي في أعمال مي التلمساني" لمحمد أسامة، و"هواجس الجيل الجديد من المبدعين العرب" لأحمد شرقي.

وفي زاوية مراسيل، كتبت الدكتورة منال بنت أحمد العُمري بعنوان "الشعراء السعوديون ومرحلة المخاض الإبداعي"، واختتم العدد بزاوية (نقوش) بمقالة للدكتورة نعمات الطراونة بعنوان "منازل البدو الهنيئة".

--(بترا)

م ت/م ف/رق

03/03/2024 16:49:54