صدور العدد 22 من مجلة صوت الجيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- صدر عن وزارة الثقافة، اليوم الأحد، العدد 22 من مجلة صوت الجيل الشهرية المعنية بإبداع الشباب.
وفي افتتاحية العدد، كتب رئيس تحريرها الروائي جلال برجس تحت عنوان "الأجيال الأدبية حوار أم صراع على المكانة" فيما كتب عضو هيئة تحرير المجلة الشاعر علي شنينات في البوابة الرقمية تحت عنوان "العالم الرقمي الجديد: هيمنة أم انسجام".
واشتمل العدد على ملف عن (أدب الشباب في عمّان) أعدته الكاتبة صفاء حطاب، وشارك في الملف إيمان مرزوق، وزينب السعود، وبراء شلش، ورنا زكريا أبو سليمان، ومحمود البنان، ومحمد دلكي، كما اشتمل على حوار أجرته الكاتبة نبيلة حمد مع الشاعر علي العامري في زاوية "ملتقى الأجيال".
أما الفصل الخاص بالأعمال الإبداعية الشبابية الذي يحمل عنوان "ورد بلدي" اشتمل على ثلاث قصائد لمروان البطوش و"حياتنا بين المكياج والمونتاج" لأحمد نصيب، و"لإخواني المتعبين" لحسام شديفات، و"مخاض المدينة" لسكينة الرفوع، و"هذا نحن" لعاصم العطروز، و"قلبان في قلب واحد" لفرح البشايرة، و"سجدة على أعتاب الخلود لعمرو شرف، و"شيطان صغير" لصقر الحمايدة، و"مَحْلى تعاليلُه" لسالم المحادين، و"مكان مألوف لبيان مصطفى، و"خبر عاجل" لمنصور حجاحجة.
وكتب في زاوية (خرائط البوح)، الشاعر سمير عبد الصمد تحت عنوان "قلائد المجد"، بينما تضمن مختبر العدد مواد؛ "ماتريوشكا سوار الصبيحي ..ماذا في قلب العالم؟" للناقد المصري منير عتيبة، و"روافد التّشكيل السّردي في ديوان"ذاكرة منسيّة" للشاعر أحمد حسن عوض، و"قراءة أدبيّة من منظور نفسي" للدكتورة رشا الفوال، و"جماليات بناء المكان في مجموعة صبحة علقم القصصيّة "مجرّد صديقة" لدكتور محمد السماعنة، و"مزج المقروء والسّمعي في أعمال مي التلمساني" لمحمد أسامة، و"هواجس الجيل الجديد من المبدعين العرب" لأحمد شرقي.
وفي زاوية مراسيل، كتبت الدكتورة منال بنت أحمد العُمري بعنوان "الشعراء السعوديون ومرحلة المخاض الإبداعي"، واختتم العدد بزاوية (نقوش) بمقالة للدكتورة نعمات الطراونة بعنوان "منازل البدو الهنيئة".
--(بترا)
م ت/م ف/رق
03/03/2024 16:49:54
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