بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
التاريخ
3/3/2024 2:33:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.12 بالمئة إلى مستوى 2464 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2387 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 34 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 39 شركة أخرى.
--(بترا)
ور/ف م/رق
03/03/2024 16:46:04
MENAFN03032024000117011021ID1107928549
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.