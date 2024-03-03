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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

3/3/2024 2:33:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.12 بالمئة إلى مستوى 2464 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2387 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 34 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 39 شركة أخرى.
--(بترا)
ور/ف م/رق
03/03/2024 16:46:04

MENAFN03032024000117011021ID1107928549

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