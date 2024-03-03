انطلاق نهائيات الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا

انطلاق نهائيات الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا
التاريخ
3/3/2024 2:33:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- انطلقت في عمان، اليوم الأحد، تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، نهائيات الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
وتصدرت تربية لواء ماركا ترتيب الميداليات خلال منافسات اليوم الأول برصيد 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، ولواء الجامعة في المركز الثاني برصيد ميدالية ذهبية وبرونزيتين، ولواء القويسمة ثالثا برصيد ميدالية ذهبية، ولواء ناعور رابعاً بفضيتين.
--(بترا)
ع س/ف م/رق
03/03/2024 16:44:57
MENAFN03032024000117011021ID1107928548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.