انطلاق نهائيات الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- انطلقت في عمان، اليوم الأحد، تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، نهائيات الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

وتصدرت تربية لواء ماركا ترتيب الميداليات خلال منافسات اليوم الأول برصيد 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، ولواء الجامعة في المركز الثاني برصيد ميدالية ذهبية وبرونزيتين، ولواء القويسمة ثالثا برصيد ميدالية ذهبية، ولواء ناعور رابعاً بفضيتين.

--(بترا)

ع س/ف م/رق

03/03/2024 16:44:57