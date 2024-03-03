الأخوة الأردنية الكويتية في الأعيان تلتقي السفير الكويتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- التقت لجنة الأخوة الأردنية الكويتية في مجلس الأعيان برئاسة العين فاضل الحمود، اليوم الأحد، السفير الكويتي لدى المملكة حمد راشد المري، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب أعضاء اللجنة خلال اللقاء، عن فخرهم واعتزازهم بالعلاقات الثنائية التي تربط الأردن والكويت في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، حيث أكد أعضاء اللجنة أهمية تبني موقف عربي حازم لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وضرورة وقف جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

بدوره، أشاد السفير الكويتي، بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في حل القضايا في المنطقة، خاصة في فلسطين، مشيدا بالموقف الثابت الذي يتبناه الأردن في دعم أهل غزة، بعد الجهود الإنسانية المتمثلة في الإنزالات الجوية التي تم تنفيذها بتوجيهات من جلالة الملك، بهدف تقديم المساعدة والإغاثة لأهل غزة.

وأكد السفير الكويتي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الأردن، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

--(بترا)

م ش/ف م/رق

03/03/2024 16:42:28