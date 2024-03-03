الأخوة الأردنية الكويتية في الأعيان تلتقي السفير الكويتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- التقت لجنة الأخوة الأردنية الكويتية في مجلس الأعيان برئاسة العين فاضل الحمود، اليوم الأحد، السفير الكويتي لدى المملكة حمد راشد المري، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأعرب أعضاء اللجنة خلال اللقاء، عن فخرهم واعتزازهم بالعلاقات الثنائية التي تربط الأردن والكويت في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، حيث أكد أعضاء اللجنة أهمية تبني موقف عربي حازم لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وضرورة وقف جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
بدوره، أشاد السفير الكويتي، بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في حل القضايا في المنطقة، خاصة في فلسطين، مشيدا بالموقف الثابت الذي يتبناه الأردن في دعم أهل غزة، بعد الجهود الإنسانية المتمثلة في الإنزالات الجوية التي تم تنفيذها بتوجيهات من جلالة الملك، بهدف تقديم المساعدة والإغاثة لأهل غزة.
وأكد السفير الكويتي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الأردن، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
--(بترا)
م ش/ف م/رق
03/03/2024 16:42:28
MENAFN03032024000117011021ID1107928547
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