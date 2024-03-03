لقاء توعوي لموظفي الاستهلاكية المدنية حول ترشيد الطاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- نظمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد، لقاء توعويا لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حول ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل والمباني الحكومية.
وتحدثت المهندسة أروى أبو كاشف من مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الوزارة، عن أساليب توفير استهلاك الطاقة في مجال تدفئة المنازل وكفاءة أجهزة التدفئة الحرارية المختلفة، مشيرة إلى أهمية استخدام العزل الحراري في المنازل، ما يسهم في تخفيض كلفة التدفئة والتبريد، في فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.
واستعرضت أبو كاشف خدمات الوزارة لدعم متطلبات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في القطاع المنزلي وقطاع المباني العامة والحكومية، مستخدمة أساليب متنوعة في التوعية كالرسائل المباشرة والفيديوهات التوضيحية والعروض التقديمية.
ويأتي اللقاء انطلاقا من حرص الوزارة على تنفيذ سلسلة من اللقاءات التوعوية المتخصصة بقضايا ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة الطاقة، تستهدف من خلالها فئات مختلفة من المجتمع المحلي، من بينها المؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس.
وتعمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية انطلاقا من رؤية تتمثل بالريادة في جودة بضائعها وتنافسية أسعارها وانتشارها الجغرافي، بهدف حماية المواطن من ارتفاع الأسعار وتذبذب جودة بعض الأصناف وسد النقص في كمياتها.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
03/03/2024 16:39:53
MENAFN03032024000117011021ID1107928546
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.