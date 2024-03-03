لقاء توعوي لموظفي الاستهلاكية المدنية حول ترشيد الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- نظمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد، لقاء توعويا لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حول ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل والمباني الحكومية.

وتحدثت المهندسة أروى أبو كاشف من مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الوزارة، عن أساليب توفير استهلاك الطاقة في مجال تدفئة المنازل وكفاءة أجهزة التدفئة الحرارية المختلفة، مشيرة إلى أهمية استخدام العزل الحراري في المنازل، ما يسهم في تخفيض كلفة التدفئة والتبريد، في فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

واستعرضت أبو كاشف خدمات الوزارة لدعم متطلبات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في القطاع المنزلي وقطاع المباني العامة والحكومية، مستخدمة أساليب متنوعة في التوعية كالرسائل المباشرة والفيديوهات التوضيحية والعروض التقديمية.

ويأتي اللقاء انطلاقا من حرص الوزارة على تنفيذ سلسلة من اللقاءات التوعوية المتخصصة بقضايا ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة الطاقة، تستهدف من خلالها فئات مختلفة من المجتمع المحلي، من بينها المؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس.

وتعمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية انطلاقا من رؤية تتمثل بالريادة في جودة بضائعها وتنافسية أسعارها وانتشارها الجغرافي، بهدف حماية المواطن من ارتفاع الأسعار وتذبذب جودة بعض الأصناف وسد النقص في كمياتها.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

03/03/2024 16:39:53