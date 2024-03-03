مؤسسة ولي العهد: التحاق 4 طلاب جدد بالبرنامج التدريبي في إيرباص العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- أعلنت مؤسسة ولي العهد، اليوم الأحد، عن التحاق 4 طلاب هندسة جدد في الدورة الرابعة من التدريب العملي في شركة إيرباص العالميّة، والمندرج ضمن برنامج التدريب الدولي (صندوق التميّز الشبابي سابقاً) أحد برامج المؤسسة.

وقالت المؤسسة، إن التدريب سيستمر لمدة 6 أشهر في مقر الشركة في مدينة تولوز الفرنسية، تحت إشراف خبراء مختصين.

وسيحصل المشاركون على فرصة التدريب والمشاركة في بحوث علمية وتطبيقات عملية في مجال هندسة الطيران، وأنظمة الملاحة، وأنظمة المحاكاة المتطورة.

وبحسب بيان المؤسسة فإن الطلبة هم، جاد صنّاع من جامعة الحسين التقنية، وعلي الحنبلي من الجامعة الأردنية، ويزن مصالحة وتالا هاشم من جامعة الأميرة سمية.

وقالت المؤسسة إن التحاق الطلبة يأتي استكمالاً لتنفيذ ما نصت عليه شراكة العمل بين مؤسسة ولي العهد وشركة "إيرباص" والتي وقعت لأول مرة في تشرين الثاني 2017 وتم تجديدها في عام 2022.

وأضافت أن الطلبة تلقوا تدريبات خلال شهر شباط الماضي على التصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتصنيع النماذج الأولية والقطع بالليزر، في برنامج مساحة الصنّاع (مصنع الأفكار سابقا) أحد برامج المؤسسة، كما حصلوا على دورة في اللغة الفرنسية وورشة عمل حول مهارات التصوير.

يشار إلى أن برنامج التدريب الدولي، هو أحد برامج مؤسسة ولي العهد، ويندرج تحت مسار "المشاركة الاقتصادية" ويوفر فرص تدريب مهنية لطلبة الجامعات الأردنية في مؤسسات عالميّة مرموقة، وضمن أعلى المعايير بهدف تنمية مهاراتهم ونقل تجاربهم لأقرانهم عند العودة إلى الأردن.

--(بترا)

ب ح/ف م/رق

03/03/2024 16:38:25