مؤسسة ولي العهد: التحاق 4 طلاب جدد بالبرنامج التدريبي في إيرباص العالمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- أعلنت مؤسسة ولي العهد، اليوم الأحد، عن التحاق 4 طلاب هندسة جدد في الدورة الرابعة من التدريب العملي في شركة إيرباص العالميّة، والمندرج ضمن برنامج التدريب الدولي (صندوق التميّز الشبابي سابقاً) أحد برامج المؤسسة.
وقالت المؤسسة، إن التدريب سيستمر لمدة 6 أشهر في مقر الشركة في مدينة تولوز الفرنسية، تحت إشراف خبراء مختصين.
وسيحصل المشاركون على فرصة التدريب والمشاركة في بحوث علمية وتطبيقات عملية في مجال هندسة الطيران، وأنظمة الملاحة، وأنظمة المحاكاة المتطورة.
وبحسب بيان المؤسسة فإن الطلبة هم، جاد صنّاع من جامعة الحسين التقنية، وعلي الحنبلي من الجامعة الأردنية، ويزن مصالحة وتالا هاشم من جامعة الأميرة سمية.
وقالت المؤسسة إن التحاق الطلبة يأتي استكمالاً لتنفيذ ما نصت عليه شراكة العمل بين مؤسسة ولي العهد وشركة "إيرباص" والتي وقعت لأول مرة في تشرين الثاني 2017 وتم تجديدها في عام 2022.
وأضافت أن الطلبة تلقوا تدريبات خلال شهر شباط الماضي على التصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتصنيع النماذج الأولية والقطع بالليزر، في برنامج مساحة الصنّاع (مصنع الأفكار سابقا) أحد برامج المؤسسة، كما حصلوا على دورة في اللغة الفرنسية وورشة عمل حول مهارات التصوير.
يشار إلى أن برنامج التدريب الدولي، هو أحد برامج مؤسسة ولي العهد، ويندرج تحت مسار "المشاركة الاقتصادية" ويوفر فرص تدريب مهنية لطلبة الجامعات الأردنية في مؤسسات عالميّة مرموقة، وضمن أعلى المعايير بهدف تنمية مهاراتهم ونقل تجاربهم لأقرانهم عند العودة إلى الأردن.
--(بترا)
ب ح/ف م/رق
03/03/2024 16:38:25
MENAFN03032024000117011021ID1107928545
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