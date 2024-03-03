كناكرية: ارتفاع الدخل المتحقق من محافظ أموال الضمان الاستثمارية 17.3%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- استضافت جماعة عمان لحوارات المستقبل، رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية، في لقاء بعنوان "استثمارات أموال الضمان: واقعها ومستقبلها".

وخلال اللقاء الذي أداره رئيس الجماعة بلال التل، استعرض كناكرية، أحدث مؤشرات الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية، مشيرا الى أن حجم موجودات الصندوق ارتفع العام الماضي بقيمة 1.1 مليار دينار ليصل إلى حوالي 14.9 مليار بنهاية العام الماضي مقارنة بـ13.8 مليار نهاية العام 2022، بنسبة نمو 7.6 بالمئة بحسب البيانات المالية الأولية للعام 2023.

وارتفع الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية بنسبة 17.3 بالمئة ليصل إلى حوالي 802 مليون دينار نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 684 مليونا نهاية العام 2022.

وقال كناكرية إن تنوع مكونات محفظة الصندوق الاستثمارية من أسهم، وأدوات السوق النقدي، وقروض واستثمارات عقارية وسياحية، أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية رغم تذبذب أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة الأوضاع الإقليمية.

وأكد أن قدرة الصندوق على تحقيق هذه النتائج يدل على حصافة سياسته الاستثمارية التي تقوم على أسس مهنية، وبنظرة مستقبلية تقوم على فرضيات مدروسة بعيدا عن ظروف آنية قد تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية صعودا أو هبوطا.

وقال إن الصندوق يسعى إلى تعزيز استثماراته من منظور مستدام من خلال استثمار الميزة التنافسية في المحافظات، وإنشاء مشاريع جديدة مجدية، وتوسيع استثمارات قائمة في قطاعات واعدة، مشيرا إلى أن لهذه الاستثمارات دورا كبيرا في تفعيل نشاط الاقتصاد المنظم، وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي تمتين المركز المالي للضمان الاجتماعي من خلال عوائد من هذه الاستثمارات وزيادة عدد مشتركي الضمان الاجتماعي.

وخلال اللقاء، جرى استعراض استثمارات الصندوق في قطاعات البنوك، والتعدين، والخدمات، والصناعات الدوائية، والطاقة، والسياحة، والزراعة، والتطوير العقاري، والمناطق التنموية بالإضافة إلى تمويل مشاريع وطنية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات اللوجستية عبر نافذة التأجير التمويلي.

وناقش الحضور دور استثمارات الصندوق التي تمثل حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، وأهمية دور الصندوق من خلال ممثليه في مجالس إدارة الشركات في دعم تبني هذه الشركات لممارسات مؤسسية سليمة، والتزامها بتطبيق معايير الرقابة والإفصاح لضمان تحقيق الشركات نتائج مالية وتشغيلية تحقق عوائد استثمارية للمساهمين، وتعود بالنفع أيضا على المجتمع والبيئة.

وجرى استعراض خطة الصندوق الاستثمارية لعام 2024، والمتضمنة توسيع الاستثمار، وإقامة استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والتعدين والتطوير العقاري، إضافة الى اهتمام الصندوق بالاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى بالشراكة مع مستثمرين مؤسسين من القطاع الخاص.

وأشاد كناكرية بدور جماعة عمان لحوارات المستقبل في الإضاءة على إنجازات المؤسسات الوطنية والنقد البناء الذي يهدف إلى تطوير أداء تلك المؤسسات، وبناء رأي عام مستنير، وصولا لتحقيق الرؤية الملكية السامية وأهداف مشروع التحديث الوطني الشامل.

--(بترا)

ن ش/ن ح/رق

03/03/2024 16:30:39