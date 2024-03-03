مراكز شباب العاصمة تواصل تنفيذ أنشطة متنوعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- واصلت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة العاصمة، تنفيذ أنشطة متنوعة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025، بمشاركة شبابية واسعة ضمن فئات عمرية مختلفة.
ووفق بيان للمديرية اليوم الأحد، نفذ مركز شابات القويسمة دورة "مهارات إدارة الذات" بحضور 25 مشاركة، ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما، وهدفت الدورة الى إكساب وتنمية المهارات الشخصية للمشاركات، وكيفية التعامل مع الذات وتعريف المشاركين في أسس التفكير الإبداعي .
كما نفذ مركز شابات ماركا جلسة توعية بعنوان "صحتك في غذائك" بحضور 20 مشاركة، لتعريف المشاركات بطريقة الصحيحة للعناية بالصحة البدنية، وترتيب أولويات التغذية السليمة وحاجة الجسم من الفيتامينات والمعادن والأملاح.
ونفذ مركز شباب أم الرصاص بطولة تنس، هدفت إلى تعزيز مفهوم الروح الرياضية والتنافس الإيجابي واستثمار أوقات الفراغ بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية بالفائدة.
ونفذ مركز شباب العاصمة برنامج " الابتكار الاجتماعي" بحضور 30 مشاركا ومشاركة للفئات العمرية من 18 إلى 24 عاما.
واشتمل البرنامج على التعريف بالمراكز الشبابية، والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الفرص المتاحة لدعم مشاريع أصحاب الأفكار الريادية والمبادرات من خلال حاضنة الابتكار الاجتماعي في شباب العاصمة.
--(بترا)
س ح/ف م/رق
03/03/2024 16:27:13
MENAFN03032024000117011021ID1107928543
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