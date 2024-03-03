مراكز شباب العاصمة تواصل تنفيذ أنشطة متنوعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- واصلت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة العاصمة، تنفيذ أنشطة متنوعة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025، بمشاركة شبابية واسعة ضمن فئات عمرية مختلفة.

ووفق بيان للمديرية اليوم الأحد، نفذ مركز شابات القويسمة دورة "مهارات إدارة الذات" بحضور 25 مشاركة، ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما، وهدفت الدورة الى إكساب وتنمية المهارات الشخصية للمشاركات، وكيفية التعامل مع الذات وتعريف المشاركين في أسس التفكير الإبداعي .

كما نفذ مركز شابات ماركا جلسة توعية بعنوان "صحتك في غذائك" بحضور 20 مشاركة، لتعريف المشاركات بطريقة الصحيحة للعناية بالصحة البدنية، وترتيب أولويات التغذية السليمة وحاجة الجسم من الفيتامينات والمعادن والأملاح.

ونفذ مركز شباب أم الرصاص بطولة تنس، هدفت إلى تعزيز مفهوم الروح الرياضية والتنافس الإيجابي واستثمار أوقات الفراغ بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية بالفائدة.

ونفذ مركز شباب العاصمة برنامج " الابتكار الاجتماعي" بحضور 30 مشاركا ومشاركة للفئات العمرية من 18 إلى 24 عاما.

واشتمل البرنامج على التعريف بالمراكز الشبابية، والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الفرص المتاحة لدعم مشاريع أصحاب الأفكار الريادية والمبادرات من خلال حاضنة الابتكار الاجتماعي في شباب العاصمة.

--(بترا)

س ح/ف م/رق

03/03/2024 16:27:13