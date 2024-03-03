وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث ونظيرتها العُمانية سبل التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، ووزيرة التنمية الاجتماعية العُمانية الدكتورة ليلى النجار، اليوم الأحد، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات.

وأكدت بني مصطفى خلال لقائها النجار بالوزارة، بحضور السفير العُماني لدى المملكة فهد بن عبد الرحمن العجيلي، أهمية التعاون بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية.

وتناولت معايير الاستهداف المعتمدة في صندوق المعونة الوطنية، من خلال 57 مؤشرا لتحديد الفئات المستحقة للمعونات النقدية، وهي مؤشرات تستجيب للأوضاع المتغيرة للأسر المستهدفة، وكذلك التوسع في حجم الاستفادة من المعونات النقدية لهذا العام والعام المقبل، من خلال الموازنات المخصصة لها.

واستعرضت، برامج الوزارة الموجهة للمرأة، بعد استحداث وحدة للمرأة فيها، واستكمال أطرها الفنية، مبينة أن الوحدة تعنى بقضايا المرأة، من خلال بيانات وبرامج تقدّمها، إلى جانب جهود اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في هذا المجال.

وتطرقت إلى برامج الحماية الخاصة بالأطفال والنساء المعرّضات للعنف، وخدمات الوزارة في مجال الحماية لهذه الفئات، من خلال الدور التابعة لها، وتستجيب للحالات التي تتطلب أشكالاً محددة من التدخلات لتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة.

كما تطرقت إلى جهود مراكز "مكاني" ومشروع "الواحات" لتمكين المرأة والفتاة في مراكز المجتمع المحلي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بالشراكة مع اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي توّفر التدريب والتمكين للسيدات المستهدفات من برامجها، وإكسابهن مهارات في عدة مجالات.

من جانبها، أكدت الوزيرة العُمانية، أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، في العديد من المجالات القطاع الاجتماعي، وتحديداً في مجال استراتيجية الحماية الاجتماعية، وتدابير الحماية المتعلقة بالأطفال والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، كون هذه الفئات الأكثر تضرراً من التفكك الأسري، وأهمية الاطلاع على التدابير الخاصة بمعالجة التفكك الأسري.

واطلعت الوزيرة العُمانية من مدير عام صندوق المعونة الوطنية، وأمين عام الوزارة، ومديري المديريات الفنية في الوزارة، على خدمات وبرامج الحماية للمرأة والأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري وكبار السن، التي تقدمها الوزارة والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أن الوزيرة العُمانية ستزور عددا من الدور والمراكز التابعة للوزارة، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها للفئات المستفيدة، ستشمل الزيارات مركز نازك الحريري للتربية الخاصة، ودار كرامة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ومؤسسة الحسين الاجتماعية، ومركز الملكة رانيا العبدالله لتنمية المجتمع المحلي في لواء الموقر.

--(بترا)

ح ظ/ن ح/رق

03/03/2024 16:24:24