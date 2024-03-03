الأمانة تطلق منصة المرصد الحضري لبيانات مدينة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- أطلقت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، منصة المرصد الحضري لبيانات مدينة عمّان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.

ويأتي إطلاق المنصة بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، واحتفالات الأمانة بيوم مدينة عمان.

وقال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة خلال رعايته حفل الإطلاق، إن الأمانة تسعى إلى التطور من أجل بناء مستقبل أفضل لمدينة عمان، والتحول نحو التنمية المستدامة والابتكار في مواجهة التحديات الحضرية.

وأضاف، أن منصة المرصد الحضري تجسد التعاون المستمر بين الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي إحدى مشاريع الأمانة في الخطة الاستراتيجية للأمانة للأعوام 2022-2026، ومدرجة كمبادرة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025 التي تحظى برعاية ملكية سامية.

وأشار الشواربة إلى أن المنصة تتكامل مع رؤية عمان نحو مدينة ذكية من خلال رصد المخاطر الحضرية التي تعكس التطور التكنولوجي واستراتيجية عمان مدينة ذكية.

بدوره، قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن، إن المنصة تعد نموذجاً مميزاً للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية كافة، وتعكس جهود الأمانة في تبني جميع الأدوات الحديثة للاستدامة من خطط واستراتيجيات.

وأشارت إلى أن للمنصة دورا أساسيا في إعداد سياسات التنمية الحضرية والعمرانية، وتطوير الخدمات البلدية، التي توفر تدابير التخفيف من آثار التغير المناخي، وتسهم في تنفيذ وثيقة السياسة الوطنية للتغير المناخي، مؤكدة التزام البرنامج بدعم جميع الجهود التي تحقق رؤية الأردن المستقبلية لتصبح دولة منخفضة الكربون.

من جهته، قدم منسق برنامج المسارات الخضراء المستدامة ومحفظة النمو الشامل في مكتب برنامج الأمم المتحدة نضال العوران، عرضا تقديميا حول الاتجاهات العالمية للتخطيط التنموي المرن، والتحديات البيئية والتغيرات المناخية والتكيف معها بكفاءة وفعالية، إضافة إلى التطوير الحضري المرن وتنمية القدرات، وأهمية وجود آلية تشاركية لنقل البيانات والمعلومات.

واستعرض مدير دائرة المرصد الحضري في الأمانة المهندس أكرم خريسات، مهام المرصد ومراحل عمله في إعداد مؤشرات المدينة التي تغطي الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مشيرا إلى آلية إعداد المنصة التي تعتمد على التشاركية والحوار مع صناع القرار، واستخدام منهج التفكير التصميمي لدراسة احتياجات المواطنين للمرصد الحضري ومهامه، إضافة إلى المؤشرات الحضرية والأخطار في مدينة عمان.

يشار إلى أن منصة المرصد الحضري لبيانات مدينة عمان، موقع إلكتروني يندرج رابطه ضمن الموقع الرسمي لأمانة عمان، ويتيح لأي جهة الدخول إلى بيانات المرصد والاطلاع على المؤشرات الحضرية وأنظمة إنتاج المؤشرات الحضرية، والذاكرة المؤسسية ونظام إدارة المعرفة.

--(بترا)

ع ع/م ف/رق

03/03/2024 16:15:02