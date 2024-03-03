الأخوة الأردنية التركية في الأعيان تلتقي السفير التركي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آذار (بترا)- بحثت لجنة الأخوة الأردنية التركية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، لدى لقائها اليوم الأحد، السفير التركي اردام اوزان، العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار العين الحسبان إلى عمق العلاقات الأردنية التركية، التي تشهد تقدماً ملحوظاً على مختلف المستويات، وعلى رأسها موقف الدولتين من وقف العدوان على غزة، مثمنا الموقف التركي الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ولفت إلى ضرورة الاطلاع على التجربة التركية في دخول الأحزاب، حيث يتشكل البرلمان التركي من 14 حزبا يمثلهم 500 عضو برلماني، وكيفية الاستفادة منها، لا سيما في ظل توجه المملكة لترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تفعيل دور الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

من جهته، عبر السفير عن تقديره لهذه اللقاءات، وحرصه على عقد المزيد منها، لتعزيز العلاقات الأردنية التركية في المجالات كافة، منوهاً إلى أنه يفتخر بمواقف الأردن وتركيا في وقف الإجرام على غزة، والتشاور المستمر بين القيادتين على الصعيد السياسي والإنساني.

ولفت إلى أنه تم إرسال 6 سفن من المساعدات إلى رفح، موضحا موقف بلاده في معالجة الأسباب الرئيسية للعدوان على غزة، والذي يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

--(بترا)

م ش/ف م/رق

03/03/2024 16:10:13