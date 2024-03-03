الأخوة الأردنية التركية في الأعيان تلتقي السفير التركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 آذار (بترا)- بحثت لجنة الأخوة الأردنية التركية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، لدى لقائها اليوم الأحد، السفير التركي اردام اوزان، العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشار العين الحسبان إلى عمق العلاقات الأردنية التركية، التي تشهد تقدماً ملحوظاً على مختلف المستويات، وعلى رأسها موقف الدولتين من وقف العدوان على غزة، مثمنا الموقف التركي الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ولفت إلى ضرورة الاطلاع على التجربة التركية في دخول الأحزاب، حيث يتشكل البرلمان التركي من 14 حزبا يمثلهم 500 عضو برلماني، وكيفية الاستفادة منها، لا سيما في ظل توجه المملكة لترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تفعيل دور الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
من جهته، عبر السفير عن تقديره لهذه اللقاءات، وحرصه على عقد المزيد منها، لتعزيز العلاقات الأردنية التركية في المجالات كافة، منوهاً إلى أنه يفتخر بمواقف الأردن وتركيا في وقف الإجرام على غزة، والتشاور المستمر بين القيادتين على الصعيد السياسي والإنساني.
ولفت إلى أنه تم إرسال 6 سفن من المساعدات إلى رفح، موضحا موقف بلاده في معالجة الأسباب الرئيسية للعدوان على غزة، والذي يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
م ش/ف م/رق
03/03/2024 16:10:13
MENAFN03032024000117011021ID1107928540
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